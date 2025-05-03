Возвращения этих автомобильных брендов россияне ждут больше всего

Эксперт Целиков: россияне больше всего ждут возвращения марок Kia и Hyundai

Среди автомобильных марок россияне больше всего ожидают возвращения на рынок марок Kia и Hyundai, рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков со ссылкой на проведенный опрос.

Он пояснил, что для голосования были выбраны марки, которые чаще всего покупают по альтернативному импорту. Так, лидируют Kia/Hyundai. За них проголосовали 31% участников опроса.

Также россияне ожидают возвращения марок Toyota, Volkswagen, BMW, Skoda, Mercedes-Benz, Audi и Mazda. 2% опрошенных отметили другие бренды, а каждый шестой заявил, что вообще не ждет возвращения марок.

Целиков уточнил, что в опросе приняли участие более 1000 человек.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

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Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова