В России снова можно купить корейский семейный кроссовер по цене дешевле «китайцев»

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Кроссовер Kia Sportage, который пользуется популярностью у россиян, теперь поставляется преимущественно «серым» путем, но по-прежнему остается одной из лучших альтернатив современным китайским моделям. Его цена в данном классе сохраняется на демократичном уровне, начальная стоимость составляет 2 650 000 рублей. В сравнении с ним, бестселлер Chery — Tiggo 7 Pro Max даже в базовой комплектации стоит от 2 680 000 рублей. Новый Geely Atlas оценивается от 3 512 990 рублей, а Changan Uni-K с базовой комплектацией 2023 года — от 3 639 900 рублей.

Kia Sportage
Kia Sportage

Самые доступные новые Kia Sportage можно заказать из Владивостока за 2 650 000 рублей с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным мотором и шестиступенчатым автоматом. Версия с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором обойдется на 20 тысяч рублей дороже.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage
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Эти автомобили имеют светлый кожаный салон, цифровой «кокпит» с объединенными экранами, кожаный мультифункциональный руль, бесключевой доступ, беспроводную зарядку, круиз-контроль и другие опции.

В продаже находится несколько сотен автомобилей, включая модели с 2,0-литровым 236-сильным двигателем, но все они переднеприводные. Полный привод стартует от 3 200 000 рублей. Тем, кто не желает ждать, доступны кроссоверы из наличия в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и другие.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 1
27.04.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32