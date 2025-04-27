В России снова можно купить корейский семейный кроссовер по цене дешевле «китайцев»

Новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,65 млн рублей

Кроссовер Kia Sportage, который пользуется популярностью у россиян, теперь поставляется преимущественно «серым» путем, но по-прежнему остается одной из лучших альтернатив современным китайским моделям. Его цена в данном классе сохраняется на демократичном уровне, начальная стоимость составляет 2 650 000 рублей. В сравнении с ним, бестселлер Chery — Tiggo 7 Pro Max даже в базовой комплектации стоит от 2 680 000 рублей. Новый Geely Atlas оценивается от 3 512 990 рублей, а Changan Uni-K с базовой комплектацией 2023 года — от 3 639 900 рублей.

Kia Sportage

Самые доступные новые Kia Sportage можно заказать из Владивостока за 2 650 000 рублей с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным мотором и шестиступенчатым автоматом. Версия с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором обойдется на 20 тысяч рублей дороже.

Интерьер Kia Sportage

Эти автомобили имеют светлый кожаный салон, цифровой «кокпит» с объединенными экранами, кожаный мультифункциональный руль, бесключевой доступ, беспроводную зарядку, круиз-контроль и другие опции.

В продаже находится несколько сотен автомобилей, включая модели с 2,0-литровым 236-сильным двигателем, но все они переднеприводные. Полный привод стартует от 3 200 000 рублей. Тем, кто не желает ждать, доступны кроссоверы из наличия в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и другие.

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Источник: Автоновости дня