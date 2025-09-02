Живучие пятидверки от 400 тыс. руб. — 6 вариантов с ресурсом 300 000 км

Названы надежные хэтчбеки-иномарки возрастом 12-15 лет

Что ищем?

Компактный хэтчбек

Возраст: 12–15 лет

Пробег: 150–200 тысяч км

Цена: 400–600 тысяч рублей

Ford Focus

Длина 4342 мм, клиренс 155 мм, багажник 282 л

Focus второго поколения продавали до 2011 года, собирали в Санкт-Петербурге. Кузов не лучший по части противостояния коррозии, подвеска довольно нежная, часто подводит электрика. Для таких размеров у хэтча скромный багажник. Правда, приятные цены и очень удачные двигатели.

Мелкие недостатки, конечно, есть у каждого. Но брать можно любой – даже дизель 1.8, хотя он дороже в обслуживании. Атмосферники 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0 надежны и ходят свыше 250 тысяч км, а часто и 350–400 тысяч.

Оптимальный по балансу надежности и ресурса – 100‑сильный мотор 1.6. Сочетается с механикой или четырехступенчатым автоматом 4F27E.

А они повышенной живучестью как раз не радуют. В частности, у механической коробки IB5 слабоваты синхронизаторы второй передачи. Автомат обычно просит переборки после 150–200 тысяч км – для замены изношенных элементов. Механика с индексом MTX75 (при 2.0 и дизеле) известна вечно текущими сальниками. Ресурс у всех коробок – 250–300 тысяч км.

Добавим, что у Фокусов‑хэтчбеков на вторичке средний пробег почему-то выше, чем у конкурентов в возрасте 14 лет – около 220 тысяч км.

Вердикт: хорошие цены, но мало хороших машин.

Kia Rio

Длина 4025 мм, клиренс 155 мм, багажник 270 л

Выбор за эти деньги сводится ко второму поколению (до 2011 года), третье на вторичке ценится намного дороже. Второе, похоже, тоже слегка переоценено. Ни размерами, ни динамикой, ни оснащением конкурентов не превосходит. А большинство предложений – дороже 600 тысяч рублей. Правда, есть машины с пробегами 50–100 тысяч км.

Мотор единственный – G4EE 1.4 (95 л. с.), спокойный и живучий, служит свыше 300 тысяч км. Если не считать течей и некоторых хлопот с комбинированным приводом ГРМ (ремень плюс цепь), то до 200 тысяч км ничего с ним не случается. Потом растет расход масла – пора менять колпачки и раскоксовывать кольца.

Механическая коробка не особо долговечна, после 150 тысяч км сдаются подшипники и некоторые шестерни. Узел сцепления – намного раньше.

Четырехступенчатый автомат (на основе аналога Mitsubishi) ходит дольше. Главное – вовремя заменять изношенные втулки, иначе упадет давление масла и подгорят фрикционы.

Весьма надежна электрическая часть – кроме «климата». А вот защита от коррозии заурядная, и подвеску за 100 тысяч км иногда приходится перетрясать дважды.

Вердикт: всё неплохо, кроме подвески.

Продолжение – на следующей странице