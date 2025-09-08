Машина – не без огонька! Первый тест горячей новинки АВТОВАЗа

Максим Кадаков испытал на ходу Ладу Искру седан и SW Cross

Между Грантой и Вестой

Давайте начистоту. Чего хочет потребитель? Новую машину на смену Гранте – по цене Гранты. Но Искра, которая по многим потребительским свойствам гораздо ближе к Весте, оказалась намного дороже Гранты. Всё начинается с 1 250 000 рублей за базовый 90‑сильный седан без кондиционера, а на вершине – универсал SW Cross со 106‑сильным мотором и вариатором за 1,8 млн рублей.

Поэтому, на мой взгляд, уже не стоит вопрос, покупать ли Искру вместо Гранты. Потому что ответ однозначен – покупать. Если есть деньги.

Вопрос в другом: брать ли Искру вместо более дорогой Весты?

Предыстория Искры

Я ждал Искру ровно 3,5 года – потому что в начале 2022‑го мне ее показывал тогдашний президент компании Николя Мор. И седан, и универсал, и кроссовую версию. И выглядела машина точно так же, как сейчас – за исключением, быть может, некоторых деталей.

Имени Искра тогда и близко не было. По внутренней заводской кодификации машину величали XJO, а работать над ней начали вскоре после того, как в производство пошла Веста. Собственно, поэтому Искра так похожа на Весту – дизайн разрабатывался под руководством Стива Маттина, но доводили машину уже без него. Именно тогда с боковин убрали «иксы», оставив лишь их верхние элементы.

Лада Искра

В начале 2022 года предполагалось, что Искра выйдет на рынок в 2023 году. Но после ухода французов АВТОВАЗ вынужден был переводить машину на «санкционно устойчивую компонентную базу». Перевожу: на российские и китайские, а также вьетнамские и некоторые другие компоненты.

И получилось нечто среднее между Логаном, от которого изначально взята платформа CMF-B, и Вестой, у которой позаимствовали некоторые узлы.

Если бы французы не ушли, у нас и Логан продавался бы – и тогда Искре пришлось бы конкурировать и с Логаном, и с Вестой. Теперь проще? Ничуть! Время другое, цены другие. И китайцев много.

Как экономили

Искру запихнули точно посередине между Грантой и Вестой. И по размерам (длина 4333 мм), и по цене, и по уровню оснащения. И это непростая задача – сделать машину приятной, но не слишком дорогой.

Вооруженным глазом следы экономии не видны. Ладная машинка! Но почему у Искры обычные галогеновые фары и лампочки накаливания в задних поворотниках, хотя почти у всех уже светодиоды? Так дешевле. Почему руль как у Весты, но приборы бывают только простые, стрелочные? Потому что современный «планшет» стоит денег. Почему оцинкованы все наружные панели кузова (и многие внутренние), а крыша не оцинкована даже на универсале? Потому что если всё делать как у Весты, то и цена будет вестовская – а уж куда дороже?

Искра отвечает нормам Евро-6! От известной вазовской системы выпуска уровня Евро-5 новая система отличается дополнительным шарообразным нейтрализатором, который служит для доочистки отработавших газов от NOx и NMHC.

Поэтому – барабанные задние тормоза, принципиальное отсутствие климат-контроля (надеюсь, на Весту его всё же вернут), дешевая «дергалка» лючка бензобака (а не вестовский пуш-механизм) и прочие упрощения.

Руль в начальной комплектации регулируется только по углу наклона. Хочешь регулировку по вылету – бери машину подороже. Очечника нет – переживем! Но почему над дверными проемами – ни одной потолочной ручки? За что пассажирам держаться? За удобные дверные ручки, как считают в Тольятти. Они и впрямь удобные.

В гамме лишь два мотора – и оба не раскрывают всех возможностей шасси Искры: 8‑клапанный ВАЗ‑11182 (90 л. с., 5‑ступенчатая механика) и 16‑клапанный ВАЗ‑21129 (106 л. с., 6‑ступенчатая механика или вариатор).

Но отсутствующим потолочным ручкам есть объяснение. Искру проектировали на возможность размещения боковых шторок безопасности – и верхние ручки уже не вписывались по компоновке. Однако шторок не будет. У Искры только две фронтальные подушки – и в базе, и в топ-комплектации. Боковых не будет – никаких.

Навесные элементы кузова отштампованы из «мягкой» стали (синий цвет) и высокопрочной стали (зеленый цвет). В ключевых силовых элементах используется особо высокопрочная сталь. Из оцинкованной стали выполнены все наружные панели (кроме крыши) и некоторые силовые элементы кузова.

А то, что в оснащении базовой машины за 1,25 млн рублей нет кондиционера – отдельная песня. Вазовцы говорят, что многие покупатели готовы отказаться от кондиционера, но датчики света и дождя (входят в «базу») им нужны. Готов поверить рыночным исследованиям, но вас обманывать не буду: я красивую машину без кондиционера не куплю. Поэтому базовый минимум – 1 млн 319 тысяч рублей за 90‑сильный седан с кондиционером. Думаю, вы со мной согласитесь.

АВТОВАЗ перенял у Renault съемную поперечину рамки радиатора. Она облегчает сборщикам доступ в моторный отсек. Устанавливается перед монтажом силового агрегата и красится в серый цвет вне зависимости от цвета кузова.

Как едет

Я не ездил на Искре с 90‑сильным мотором и 5‑ступенчатой вазовской коробкой. Это плохо. Потому что это база, с которой всё начинается. Появится возможность – прокачусь и расскажу.

С другой стороны, к чему портить себе настроение? Ведь даже со 106‑сильным мотором и 6‑ступенчатой механикой WanLiYang Искра едет не так ярко, как выглядит. По идее, такое сочетание и должно быть базой, точкой отсчета. Но – что имеем, то имеем.

Я купил бы SW Cross – непременно яркого цвета. Выглядит хорошо, большой багажник и едет приятно.

У Весты эта китайская шестиступка сочетается с мотором 1.8. На Искре – только 1.6. Если выкручивать в звон, можно влезть в 13 секунд с места до сотни. Универсал и Cross – еще медленнее. Но для размеренной езды хватает.

Средний расход у меня крутился вокруг восьми литров на сотню. Тоже не рекорд для маленького автомобиля.

Передние сиденья похожи на вестовские – но они другие. Удобные. Я сижу «почти комфортно» – отодвинулся бы еще на щелчок назад. Емкость багажника универсала «под шторкой» – 480 литров. Предельная, с учетом всех ниш для хранения вещей – 1965 литров.

Но как хороша Искра в поворотах! Влетаешь в любой вираж смело – и точно знаешь, что не промахнешься. Потому что держишь в руках не только руль, но и весь автомобиль.

Я поначалу даже заподозрил, что нет системы стабилизации – хотя она входит в базовое оснащение. Потом понял: ESP не устраивает истерику по каждому поводу, как это часто бывает на китайских машинах, а весьма тактично вмешивается в процесс управления, когда водитель делает ошибку. Мне пришлось имитировать эти ошибки, провоцировать машину – чтобы система стабилизации раскрылась во всей красе.

Приборы – только стрелочные, с дисплеем между ними. Блок управления вентиляцией – простенький, с невзрачными кругляшами и крохотными кнопками. Климат-контроля нет в принципе.

По архитектуре передней панели Искра весьма недурна, но абсолютно весь пластик – жесткий. Везде. Мягкие – сиденья, кожа на руле и чехол коробки передач. Цветные вставки резко оживляют серое нутро.

Панель большая, но экран – диагональю 8 дюймов. А вокруг – черные поля. Говорят, это «на вырост», поскольку новая аппаратная платформа потянет и более серьезные устройства и не будет глючить. Предустановлены сервисы Яндекса – онлайн-карты, музыка и книги.

SW Cross едет похоже, но чуть жестче – у него и подвеска по-другому настроена, и колеса 16‑дюймовые, на дюйм больше. Да и шины Pirelli Cinturato P7 чуть посерьезнее, чем базовые P1.

Конечно, по шумо- и виброизоляции Искра чуть недотягивает до Весты. Есть легкие вибрации на холостых оборотах, чуть звонче работает подвеска, а на Кроссе в багажных рейлингах путается ветер.

Но в целом – весьма достойно. И сижу я хорошо, благо сиденья очень похожи на вестовские, а руль регулируется и по вылету. Хотя в Весте сижу еще лучше.

Главное – чтобы вашим водителем был не я. Потому что в Искре за мной сидеть практически невозможно. Я отодвигаю сиденье до упора назад, и это приговор коленям задних пассажиров – что в седане, что в универсале.

Как выбрать

Очень просто. Берите любую Искру – не прогадаете. Но выбирайте броские цвета – они очень идут машине. Пусть это будет красный Фламенко или сочный Капитан (синий), а быть может – огненно-рыжий Табаско. Надоели невзрачные расцветки, хватит серости! Я бы желтый цвет внедрил и еще что-нибудь яркое.

Среди конкурентов вазовцы видят, например, Changan Alsvin – по управляемости Искра, говорят, «уделает» его в одни ворота. Проверим!

К слову, SW Cross цвета Табаско выгодно отличается цветными интерьерными вставками – совсем другое настроение. Так что не обделяйте себя – один раз живем!

Но если все-таки выбирать, то у меня сомнений нет – только SW Cross.

Если сиденье водителя отрегулировано под меня (отодвинуто назад до упора), то сзади человек такого же роста (186 см) уже не сядет. Емкость багажника седана – 500 литров. Если учитывать все ниши для хранения вещей – 645 литров. Порог – очень высокий.

Во‑первых, универсал в принципе практичнее. Во‑вторых, по вместимости он лишь чуть уступает Весте SW. В‑третьих, у Кросса есть багажные рейлинги. Увеличенный до 200 мм клиренс решает многие проблемы и в городе, и на проселке – хорошо знаю по Весте SW Cross, на которой отъездил не одну зиму.

Мне позарез нужна регулировка руля по вылету – иначе не сяду удобно. А это как минимум третья комплектация Enjoy. А еще хочется обогрев руля и лобового стекла, а также камеру заднего вида – и это уже топ-версия Techno. Ну и мотор должен быть 106‑сильным.

И получается, что мой выбор 106‑сильного универсала SW Cross Techno сводится к выбору между механической коробкой (1,7 млн рублей) и вариатором (1,8 млн рублей). Вазовцы экономили-экономили, а я вот не очень-то умею экономить. Я бы еще и за полный привод доплатил – но его даже на Азимуте не будет.

Конечно, 1,7–1,8 млн рублей за Искру – это не покурить выйти. Это уже территория Весты – и множества автомобилей на вторичном рынке, поэтому легкой жизни Искре не ждать. Но если цены не будут расти еще выше, а дилеры предложат интересные финансовые инструменты, спрос будет.

Главное – чтобы весь автомобильный рынок в принципе не закоротило.

Управляемость, емкость багажника, известные моторы Тесно сзади, в топ-версиях спорит по цене с Вестой

ЛАДА ИСКРА*

Длина / ширина / высота / база 4333 / 1777 / 1517 / 2603 мм

4333 / 1777 / 1517 / 2603 мм Клиренс 170 мм

170 мм Объем багажника 500 л

500 л Снаряженная масса 1125–1206 кг

1125–1206 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт / 106 л. с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт / 106 л. с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,6 с

12,6 с Максимальная скорость 177 км/ч

177 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92…95 / 50 л

АИ-92…95 / 50 л Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл 10,6 / 6,1 / 7,8 л / 100 км

10,6 / 6,1 / 7,8 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М6

*Данные для автомобиля с кузовом седан.



