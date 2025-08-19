Лада Веста 1.6 с роботом: подсчитали все расходы за 10 лет

Эксплуатация Весты 2015 года за 175 000 км обошлась в миллион рублей

Миллион рублей — не так уж много почти за 10 лет с учетом того, что почти две трети суммы пришлось на бензин. А в оставшуюся треть вошли ремонты двигателя и коробки передач нашей Весты.

Неразорительная машина

За последний период крупных трат Веста не потребовала. После переборки двигателя масложор поначалу сохранялся, однако потом сошел на нет: 3000 км уровень держится на одной отметке, чего на нашей Весте давно уже не было.

Аккумулятор

Аккумулятор Аком разочаровал: отслужил всего год и три месяца. Конечно, был у него стресс – полный разряд. Обычно такое приводит к сокращению ресурса, но наша батарея умерла сразу, отслужила после этого всего неделю. На замену купили Eurostart за 6390 рублей.

Шаровые

Шаровые опоры отработали до замены больше 170 тысяч км. Отменный результат! Да и то стучала только одна, из-за порванного пыльника. Вторая еще походила бы. Поставили башкирские БЗАК (тоже, кстати, поставщик на конвейер АВТОВАЗа), купив пару за 1500 рублей.

Лада Веста, 1.6 (106 л.с.), Р5

С завода шаровые крепятся к рычагам заклепками. Формально менять необходимо в сборе. Но на счастье владельцев, на рынке широчайший выбор шаровых отдельно с комплектами болтов. Высверлили заклепки – и готово дело. Веста вернула себе тишину хода. Попутно проверили и сход-развал.

На левой шаровой порвался пыльник, оттого и стук. Пружины, амортизаторы, рычаги и все резиновые детали подвески до сих пор родные.

Шины

В безвестные китайские шины Compasal Grandeco мы обули Весту в 2023 году. За полтора сезона они нареканий не вызвали, однако нынешним летом поведение покрышек резко изменилось. В глубоких лужах и колеях они принципиально отказываются тонуть – даже если сильно нажать на тормоз, нагрузив переднюю часть машины. И это при пробеге всего 15 тысяч км и еще «жирном» протекторе! Считаю, что шины Compasal Grandeco в дождь попросту опасны.

Остаток протектора шин Compasal Grandeco далек от критического. Однако в дождь зацеп серьезно падает, а в глубокой воде контроль над машиной пропадает полностью.

ДТП

Весной по собственной глупости слегка «приложил» Весту. Повезло, железо не задело. Фара внешне осталась целой, но ни одно крепление не выжило. По бамперу пошла трещина.

При недавнем ремонте двигателя снимали подкрылки. Состояние металла под ними неплохое для почти 10 лет эксплуатации.

Цены на запчасти для Лады в очередной раз приятно удивили. Новый бампер в цвет – 4800 рублей. Как такой возможно сделать с прибылью, ума не приложу. Зима покажет, насколько крепко держится гаражный окрас. Окружающие детали еще в заводской краске, поэтому разнотон с бампером заметен. Впрочем, для 10‑летней и уже недорогой машины – приемлемо.

Было у меня опасение, что геометрия окрашенного бампера, купленного за копейки, окажется неверной. Но ничего, встал без проблем. И это с учетом того, что опыт замены кузовных деталей у меня нулевой. Слегка увеличенные зазоры вылезли только по нижним углам решетки радиатора. С трех шагов уже не заметишь.

Новая китайская фара еще дешевле – 4600 рублей. Правда, к ней нужно подбирать лампы.

Переставленная из старой оптики лампа дала засветку выше положенной «галочки». Несмотря на эти нюансы, покупка двух «нулевых» кузовных элементов дешевле 10 тысяч рублей – это подарок. С заменой проблем не возникло: на всё ушло два часа неспешной работы на даче.

В таблицу траты на бампер и фару включать не стал. Это форс-мажор, а не плановые траты на машину.

Воспользовавшись случаем, поменял родные, давным-давно облезшие хромированные «бумеранги» на черные. Без снятия бампера это невозможно. Декор было бы логично делать на защелках, чтобы снимать поддеванием лопаткой. На Весте же каждая половинка крепится на семи винтах с внутренней стороны. Причем открутить удалось только половину, остальные намертво закисли.

Лада Веста, 1.6 (106 л.с.), Р5

Изготовитель – АВТОВАЗ

Год выпуска – 2015

В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета – 175 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–175 000 км)*, руб.

Расходы на содержание: 0–166 800 км – 974 164 руб.

Из них на бензин (АИ-92; средний расход 7,8 л/100 км) – 610 782 руб.

Расходы на содержание: 166 800 – 175 000 км – 46 647 руб.

Из них на бензин (АИ-92; средний расход 7,8 л/100 км) – 36 332 руб.

АКБ – 6390 руб.

Шаровые опоры – 1500 руб.

Сход-развал – 2425 руб.

Общие расходы – 1 020 811 руб.

Стоимость 1 км пробега – 5,83 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

