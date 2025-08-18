Современный бизнес-класс или советская Волга? Тест-сравнение

Как эволюционировали представительские авто за 40 лет — Hongqi H5 на фоне ГАЗ‑3102

Между двумя «персональными» седанами ровно 40 лет: ГАЗ‑3102 Волга 1985 года выпуска и свеженький китайский Hongqi H5. Волга оказалась последней «персоналкой» Советского Союза, а Hongqi H5 стал выполнять эту роль в нынешнее время. Далеко ли шагнул прогресс?

40 лет тому вперед

«Тридцать первая» Волга мне нравилась с детства. С годами я понял, насколько гармонично и элегантно дизайнеры вписали новую внешность в старый кузов ГАЗ‑24. Правда, Волга лучше смотрится со своими оригинальными хромированными колпаками, но они появились позже. А наша, как положено ранним экземплярам, еще на 24‑х колесах – с ее же колпаками.

Hongqi в стиле тоже не откажешь. У китайского седана есть узнаваемость, особенно в темное время: тонкие светодиодные полосы обрамляют массивный щит решетки радиатора. Когда Н5 появляется в зеркалах заднего вида, то распознается безошибочно. Волга в темное время суток скорее могла смутить водителя идущей впереди машины – благодаря желтым противотуманкам или, в некоторых случаях, синему маячку на крыше.

Для середины 80‑х годов 100 «лошадей» Волги были необходимым минимумом. Сегодня нижний порог для класса вдвое выше.

Днем Hongqi цепляет глаз красными знаменами по всему кузову. Они же, будто линия Розы в Париже, красной нитью продолжаются в салоне.

Экран медиасистемы понравится тем, кто любит смотреть «рилсы», а не кино. На касания он реагирует быстро, бликует не сильно, меню удобно.

Именно медиасистема ярче всего демонстрирует, куда ушел прогресс за эти четыре десятилетия.

То, что в фантастике 80‑х годов казалось невероятным, сегодня реальность. Хотя по меркам «китайцев» кнопок в Н5 даже много.

Hongqi H5

Виртуальная приборная панель меняет вид при переключении из «паркинга» в «драйв». Основные функции климат-контроля продублированы на центральном тоннеле физическими кнопками. У передних сидений есть не только обогрев, но и вентиляция.

Китайские производители уже приучили нас к хорошему качеству сборки и материалов.

Восьмиступенчатый автомат Aisin TG‑81 работает не только хорошо, но и долго. При должном обслуживании, конечно. В центральном подлокотнике есть выдвижные подстаканники и бокс.

В Н5 главный человек частенько сидит сзади. И ему там вполне удобно.

А вот в Волге уже для начала восьмидесятых этих самых кнопочек маловато. Большинство наших автолюбителей и не знали, что такому седану «со статусом» желательно иметь кнопочки стеклоподъемников. А в блоке отопителя было бы здорово видеть клавишу со снежинкой. А то и кнопку со надписью «Аuto».

ГАЗ‑3102 Волга

Приборы Волги с антибликовыми конусными стеклами аналогичны Чайке ГАЗ‑14. Часы – универсальные, от ВАЗ‑2103. Их можно было увидеть во многих отечественных моделях. Кассетная магнитола Blaupunkt – настоящий шик для середины восьмидесятых годов. Да и для начала девяностых тоже.

Передняя панель обита дорогим мягким винилом. А вот качество жесткого пластика явно недотягивает до уровня приличных автомобилей, и он безбожно скрипит.

С годами механическая коробка передач не утратила четкости переключений. В отличие от Жигулей или Москвичей, у антенны Волги есть электропривод.

На втором ряду много места. Есть центральный подлокотник. Обивка с рисунком характерна для ранних машин – позже велюр стал однотонным.

Но при новой внешности и салоне набор базовых ценностей остался почти тем же, что и в начале 70‑х годов. По сути всё, что получила «тридцать первая» на фоне 24‑й модели, – это удобные подголовники и более современную приборную панель. Хотя в последнюю было бы неплохо добавить тахометр. Зато в этом экземпляре еще в далеком 85-м году заменили стандартный приемник А‑271 на крутой кассетник Blaupunkt – по блату.

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД Во внешности первого седана Hongqi 1959 года легко угадываются черты нашей Волги ГАЗ‑21. И было бы логично, что и техническая начинка позаимствована у советской техники, вроде новенькой на тот момент Чайки ГАЗ‑13 или ЗИЛа‑111. На самом деле в основе первого Honqgi лежит американский Chrysler Imperial. Двигатель объемом 5,65 л и мощностью 210 л. с. – это 340‑дюймовый мотор V8 серии LA. От Крайслера же и автоматическая двухступенчатая коробка передач. Первый Hongqi с индексом СА72 выпускался до 1965 года, за шесть лет сделали 202 автомобиля. Затем на смену пришел новый седан СА770.

Умножить на два

Сидя на заднем диване, осознаешь, насколько «разжирели» кузова за десятилетия. Волга короче, да и колесная база у нее поменьше, но на заднем сиденье полно места, и сидеть на мягком диване удобно.

В Н5 тоже не приходится жаловаться на нехватку простора. Но его не больше, чем в Волге: толстые двери, стойки и массивные обивки съедают часть жизненного пространства. Побочный эффект от безопасности.

Двухлитровый турбомотор CA4GC20TD ставится не только на Hongqi, но и на автомобили Bestune B70 и T90.

Литраж двигателя прошел обратный путь. С типичных четырех цилиндров моторы бизнес-седанов в начале XXI века разрослись до восьми, но затем «усохли», попутно обретя наддув. Для середины 80‑х годов сто «лошадей» Волги были необходимым минимумом. Сегодня нижний порог для таких больших седанов вдвое выше — как у Hongqi (218 л. с.).

Вдвое вырос и крутящий момент. Так что, несмотря на большую массу, H5 набирает первые 100 км/ч вдвое быстрее, успев перебрать вдвое больше ступеней коробки.

Быстрее он и в поворотах. Пока Волга безнадежно кренится, Hongqi стремительно пишет дугу.

Вопреки общему мнению, далеко не все ГАЗ‑3102 оснащались форкамерным мотором. На нашем автомобиле – привычный ЗМЗ‑402.

Но когда асфальт перестает быть ровным, Волга становится хороша. Невероятно мягкая, по сегодняшним меркам, подвеска! Н5 такой плавностью хода похвастать не может.

Однако на втором ряду Волги можно словить морскую болезнь, если вестибулярка слабая. Не удивительно, что в Волгах многие директора и чиновники ездили спереди, а не сзади.

ФОРКАМЕРА, МОТОР! Бытует мнение, что все ГАЗ‑3102 оснащались форкамерным мотором. На самом деле за 11 лет производства было сделано лишь 27 тысяч двигателей ЗМЗ‑4022.10 с форкамерно-факельным зажиганием. Впервые двигатель такого типа пытались внедрить еще в 50‑х годах на ГАЗ‑51, но до серийного производства идея добралась только через 30 лет. Суть мотора – в дополнительных форкамерах, соединявшихся с основными камерами сгорания. В основную камеру поступала очень бедная смесь, а в дополнительную – богатая. В конце такта сжатия она поджигалась в форкамере, а оттуда через сопло воспламеняла смесь в основной камере сгорания. Благодаря образованию мощного завихрения в основной камере смесь сгорала очень эффективно. В итоге мощность такого двигателя была чуть выше (105 л. с. вместо 100 л. с.), а расход топлива ниже. Но сложная, капризная и дорогая в изготовлении конструкция головки блока перекрывала все достоинства. А скорое появление нового двигателя ЗМЗ‑406 и вовсе избавило от необходимости в форкамерном двигателе. Производство ЗМЗ‑4022.10 свернули в 1992 году.

Недоступный бизнес-класс

Если быть водителем, то прогресс за сорок лет очевиден. За рулем Волги, несмотря на ее крутость для середины 80‑х годов, всё равно приходится работать. Не так, как во времена «двадцать первой» Волги – но всё же. Руль тяжел, кондиционера нет, за рулем удобно не всем. А вот если едешь пассажиром, даже спереди, то принципиальной разницы нет. Если отбросить современные «плюшки», то в обоих седанах одинаково просторно и комфортно.

В подполье багажника Hongqi – узкая докатка и сабвуфер. Спинки заднего ряда можно сложить. До 90‑х годов бензобак размещался за перегородкой багажника, а заправочный лючок располагался в непривычном месте. У запасного колеса была ниша.

Цена тоже похожа. Hongqi H5 в максимальной комплектации обойдется в 4 млн рублей. Если перевести советские рубли в сегодняшние, то Волга из 85-го года обошлась бы в те же деньги.

Разница лишь в том, что Hongqi купить можно. А Волгу ГАЗ‑3102 нельзя было купить ни за какие деньги. Можно было только заслужить. И это, пожалуй, главное отличие. А теперь Волги и вовсе нет.

Hongqi H5 по ездовым свойствам больше всего напоминает Volvo или японский «премиум» – правда, прошлых поколений. На ранних ГАЗ‑3102 стояли колеса и колпаки от 24‑й Волги. Новые диски и хромированные колпаки появились спустя некоторое время.

Данные производителей

Hongqi H5 ГАЗ-3102 Волга Снаряженная / полная масса 1635 / 2085 кг 1450 / 1850 кг Время разгона 0–100 км/ч 7,8 с 16,0 с Максимальная скорость 230 км/ч 150 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 58 л АИ-92/70 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл н.д. / н.д. / 6,8 л / 100 км 13,1 / 9,60 / 12,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 8 Рабочий объем 1989 см³ 2445 см³ Мощность 160 кВт/218 л. с. при 5500 об/мин 74 кВт/100 л. с. при 4500 об/мин Крутящий момент 340 Н·м при 1650 об/мин 185 Н·м при 2500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний задний Коробка передач А8 М4 Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 5,25 / 3,038 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,01 3,50 / 2,26 / 1,45 / 1,00 / - / - / - / - / 3,54 Главная передача 3,33 3,9 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, типа McPherson / независимая, многорычажная независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая, рессорная Рулевое управление реечное, с электроусилителем червячное Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые/дисковые дисковые / барабанные Шины 225/50 R18 205/70 R14

Благодарим Юрия Свирчева за предоставленный автомобиль.