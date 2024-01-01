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«За рулем» протестировал седан бизнес-класса...

«Пятерка» из Китая за 2,85 млн рублей – 197 л.с., АКП и премиум-комфорт

«За рулем» протестировал седан бизнес-класса Hongqi H5

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Пятиметровый седан за 2,85 млн рублей. Да еще и от бренда, позиционирующего себя премиальным! Такое предложение и два года назад было неплохим. В новых реалиях – вообще фантастика. Именно за столько можно купить седан Hongqi H5 без пробега.

Hongqi – премиальная марка концерна FAW, которая уже несколько месяцев работает в России. Официальную линейку открывает седан H5 второго поколения. Такие машины 2023 года выпуска стоят как минимум 4,7 млн рублей. А в наших руках – Hongqi H5 первого поколения.

В Россию привезли несколько сотен таких машин последнего года выпуска и без пробега. Формально это «серая» поставка. Однако торгуют «пятерками» дилеры Hongqi, так что обещают полноценную сервисную поддержку.

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Что в основе?

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Седан Н5 стал первой «народной» моделью марки, которая с 1958 года делала автомобили исключительно для партийной элиты Китая.

Сразу замахиваться на полностью собственную разработку не стали, а взяли платформу от Мазды 6. Удивляться не нужно: у FAW с японцами официальное совместное предприятие, а в таких случаях китайцы нередко берут иностранные наработки для своих машин. Правда, Hongqi стал на 75 мм длиннее и прибавил 45 мм по колесной базе.

Hongqi H5. Цена в России от 2 849 000 ₽.
Hongqi H5. Цена в России от 2 849 000 ₽.

Монументальная решетка радиатора с маскотом «Красный флаг» (так переводится название марки) навевает ассоциации с машинами времен 21‑й Волги. Но в остальном Hongqi H5 старается выглядеть современным и стремительным.

Подкапотное пространство неплохо защищено уплотнителями по передней кромке кузова. Не поскупились на небольшой термоэкран, который закреплен непосредственно на крышке над выпускным коллектором.
Подкапотное пространство неплохо защищено уплотнителями по передней кромке кузова. Не поскупились на небольшой термоэкран, который закреплен непосредственно на крышке над выпускным коллектором.
Для шин такой размерности ход мягкий. Энергоемкости у подвески хватает.

Не знаю, есть ли что-то общее в подвеске и рулевом управлении. McPherson спереди и многорычажка сзади не вытрясают душу, несмотря на низкопрофильные шины 225/45 R19.

Как едет?

По точности и остроте реакций это не Mazda, но для «китайца» Hongqi H5 едет весьма прилично.

Ощущения за рулем – как и положено в большом седане. Шустрить не хочется. Хотя машина позволяет: 6‑ступенчатый автомат охотно сбрасывает передачи, и в 8 секунд до сотни верится легко.

Тишина в салоне премиальная без всяких натяжек. Впрочем, по этому параметру перещеголять Мазду совсем несложно.

Аналоговая приборка прекрасно читается. Меню в ней и медиасистеме не русифицировано.
В сильный дождь или снегопад в работу климат-контроля приходится вмешиваться. Отслеживать запотевание стекол он сам не успевает.
За вышедшее из моды оформление верхней части панели отыгрывается нижняя. Блок двухзонного климат-контроля сенсорный, джойстик коробки – электронный. Материалы без налета премиальности, просто качественные. В темноте глаз радует фоновая подсветка с выбором из 64 цветов.
За вышедшее из моды оформление верхней части панели отыгрывается нижняя. Блок двухзонного климат-контроля сенсорный, джойстик коробки – электронный. Материалы без налета премиальности, просто качественные. В темноте глаз радует фоновая подсветка с выбором из 64 цветов.

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Падким на новые технологии китайцам двигатели Мазды не приглянулись отсутствием наддува. В Россию привезли версии с турбомотором 1.8 мощностью 197 сил. И есть микрогибридная надстройка. Стартер-генератор с небольшой батареей не позволяют ездить на электричестве, но помогают при разгоне и расширяют способности системы Старт-стоп.

Полноценно измерить аппетит ­«пятерки» за двухдневный тест не удалось, но за это время вышло около 9 л/100 км в смешанном цикле, что для автомобиля такого класса неплохо.

Статус бизнес-класса на втором ряду – это управление стеклоподъемниками обоих бортов на каждой двери и многофункциональный подлокотник. За «наплыв» в передней части дверной карты удобно закрывать дверь, сев в салон. Обогрева нет: в Китае он не входит в систему непременных ценностей.
Статус бизнес-класса на втором ряду – это управление стеклоподъемниками обоих бортов на каждой двери и многофункциональный подлокотник. За «наплыв» в передней части дверной карты удобно закрывать дверь, сев в салон. Обогрева нет: в Китае он не входит в систему непременных ценностей.

Понравилась работа АБС и системы стабилизации. Погода в дни теста выдалась на редкость слякотная, мокрый снег с дождем. Ни разу я не ощутил их вмешательства, хотя шинам явно иногда требовалась помощь. О том, что электроника всё же на страже, подсказывала только мигающая пиктограмма на комбинации приборов.

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В базовой комплектации седану положен адаптивный круиз-контроль. Управление архаичное, отдельным подрулевым рычажком слева, который периодически задеваешь коленом. Да и работает система соответствующе. Минимальная скорость – 30 км/ч, так что в пробках «адаптив» не помощник. Ориентируется машина с помощью камеры на ветровом стекле, а не радара. Это по определению делает ассистента малоспособным ночью и в плохую погоду. Но даже по меркам аналогичных систем круиз-контроль Hongqi чрезмерно капризен. В темноте или при малейших осадках он попросту отказывается включаться. Включить «круиз» в обычном, неадаптивном режиме нельзя. Проще считать, что этой системы на Н5 нет.

Редкий для Китая случай: есть внутренняя ручка закрывания крышки багажника. И уж совсем удивительно видеть отделку, которая закрывает абсолютно весь металл. Объем, на глаз, соответствует классу, но картину портит поперечный горб в глубине. Вероятно, это отражение гибридной сущности машины. Спинка складывается по частям, есть крючки для пакетов и фиксатор пола в поднятом положении.
Редкий для Китая случай: есть внутренняя ручка закрывания крышки багажника. И уж совсем удивительно видеть отделку, которая закрывает абсолютно весь металл. Объем, на глаз, соответствует классу, но картину портит поперечный горб в глубине. Вероятно, это отражение гибридной сущности машины. Спинка складывается по частям, есть крючки для пакетов и фиксатор пола в поднятом положении.

Какой ресурс?

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К сожалению, о потенциальном ресурсе и возможных сервисных проблемах сказать нечего. По опыту других брендов, китайские турбомоторы не страдают обилием механических болячек. Классический автомат тоже внушает спокойствие. Простой McPherson спереди и платформа с японскими генами позволяют надеяться на отсутствие бед в гарантийный срок.

А вот уровень комфорта вполне «взрослый». Диапазон цен Hongqi H5 в разных комплектациях – от 2,85 до 3,3 млн рублей. За сопоставимые суммы из новых машин есть только машины классом, а то и двумя ниже. Но скоро этот аттракцион щедрости закроется – после того как распродадут эти машины, новых поставок не будет.

При взгляде в три четверти сзади мне упорно видится последнее поколение Opel Insignia. На правильный лад быстро перенастраивают красивые иероглифы шильдика.
При взгляде в три четверти сзади мне упорно видится последнее поколение Opel Insignia. На правильный лад быстро перенастраивают красивые иероглифы шильдика.
Недорого для таких размеров и оснащения Неизвестная марка и полуофициальный статус модели

HONGQI H5

  • Длина / ширина / высота / база 4945 / 1845 / 1470 / 2875 мм
  • Объем багажника н. д.
  • Снаряженная / полная масса 1615 / 2065 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1798 см³; 145 кВт/197 л. с.; 320 Н·м
  • Время разгона 0–100 км/ч 8,0 c
  • Максимальная скорость 220 км/ч
  • Топливо/запас топлива АИ‑95 / н. д.
  • Расход топлива в смешанном цикле 6,1 л/100 км
  • Трансмиссия передний привод; А6

А что родственники?

Mazda 6 нашей сборки, но с пробегом или новая Atenza из Китая?

Mazda 6, на платформе которой построен Hongqi H5, с прошлого года поставляется к нам из Китая. Двухлитровые версии с автоматом, кожаным салоном, люком, LED-фарами и прочими необходимыми атрибутами стартуют с 3,5 млн рублей. В деталях «шестерка» китайской сборки кое в чем отличается от продававшейся в России, но не принципиально.

В линейке материнской компании FAW легковушка только одна – лифтбек Bestune B70. Он крупный: 4810 мм в длину и 2800 мм между осями. Со 160‑сильным турбомотором 1.5 и роботом машина стоит 2,45-2,56 млн рублей. Есть версия с двигателем 2.0 на 217 сил и классическим автоматом. За такую нужно отдать 2,8-2,9 млн рублей.

Mazda 6
Bestune B70

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