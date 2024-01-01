«Пятерка» из Китая за 2,85 млн рублей – 197 л.с., АКП и премиум-комфорт

«За рулем» протестировал седан бизнес-класса Hongqi H5

Пятиметровый седан за 2,85 млн рублей. Да еще и от бренда, позиционирующего себя премиальным! Такое предложение и два года назад было неплохим. В новых реалиях – вообще фантастика. Именно за столько можно купить седан Hongqi H5 без пробега.

Hongqi – премиальная марка концерна FAW, которая уже несколько месяцев работает в России. Официальную линейку открывает седан H5 второго поколения. Такие машины 2023 года выпуска стоят как минимум 4,7 млн рублей. А в наших руках – Hongqi H5 первого поколения.

В Россию привезли несколько сотен таких машин последнего года выпуска и без пробега. Формально это «серая» поставка. Однако торгуют «пятерками» дилеры Hongqi, так что обещают полноценную сервисную поддержку.

Что в основе?

Седан Н5 стал первой «народной» моделью марки, которая с 1958 года делала автомобили исключительно для партийной элиты Китая.

Сразу замахиваться на полностью собственную разработку не стали, а взяли платформу от Мазды 6. Удивляться не нужно: у FAW с японцами официальное совместное предприятие, а в таких случаях китайцы нередко берут иностранные наработки для своих машин. Правда, Hongqi стал на 75 мм длиннее и прибавил 45 мм по колесной базе.

Hongqi H5. Цена в России от 2 849 000 ₽.

Монументальная решетка радиатора с маскотом «Красный флаг» (так переводится название марки) навевает ассоциации с машинами времен 21‑й Волги. Но в остальном Hongqi H5 старается выглядеть современным и стремительным.

Подкапотное пространство неплохо защищено уплотнителями по передней кромке кузова. Не поскупились на небольшой термоэкран, который закреплен непосредственно на крышке над выпускным коллектором.

Для шин такой размерности ход мягкий. Энергоемкости у подвески хватает.

Не знаю, есть ли что-то общее в подвеске и рулевом управлении. McPherson спереди и многорычажка сзади не вытрясают душу, несмотря на низкопрофильные шины 225/45 R19.

Как едет?

По точности и остроте реакций это не Mazda, но для «китайца» Hongqi H5 едет весьма прилично.

Ощущения за рулем – как и положено в большом седане. Шустрить не хочется. Хотя машина позволяет: 6‑ступенчатый автомат охотно сбрасывает передачи, и в 8 секунд до сотни верится легко.

Тишина в салоне премиальная без всяких натяжек. Впрочем, по этому параметру перещеголять Мазду совсем несложно.

Аналоговая приборка прекрасно читается. Меню в ней и медиасистеме не русифицировано. В сильный дождь или снегопад в работу климат-контроля приходится вмешиваться. Отслеживать запотевание стекол он сам не успевает.

За вышедшее из моды оформление верхней части панели отыгрывается нижняя. Блок двухзонного климат-контроля сенсорный, джойстик коробки – электронный. Материалы без налета премиальности, просто качественные. В темноте глаз радует фоновая подсветка с выбором из 64 цветов.

Падким на новые технологии китайцам двигатели Мазды не приглянулись отсутствием наддува. В Россию привезли версии с турбомотором 1.8 мощностью 197 сил. И есть микрогибридная надстройка. Стартер-генератор с небольшой батареей не позволяют ездить на электричестве, но помогают при разгоне и расширяют способности системы Старт-стоп.

Полноценно измерить аппетит ­«пятерки» за двухдневный тест не удалось, но за это время вышло около 9 л/100 км в смешанном цикле, что для автомобиля такого класса неплохо.

Статус бизнес-класса на втором ряду – это управление стеклоподъемниками обоих бортов на каждой двери и многофункциональный подлокотник. За «наплыв» в передней части дверной карты удобно закрывать дверь, сев в салон. Обогрева нет: в Китае он не входит в систему непременных ценностей.

Понравилась работа АБС и системы стабилизации. Погода в дни теста выдалась на редкость слякотная, мокрый снег с дождем. Ни разу я не ощутил их вмешательства, хотя шинам явно иногда требовалась помощь. О том, что электроника всё же на страже, подсказывала только мигающая пиктограмма на комбинации приборов.

В базовой комплектации седану положен адаптивный круиз-контроль. Управление архаичное, отдельным подрулевым рычажком слева, который периодически задеваешь коленом. Да и работает система соответствующе. Минимальная скорость – 30 км/ч, так что в пробках «адаптив» не помощник. Ориентируется машина с помощью камеры на ветровом стекле, а не радара. Это по определению делает ассистента малоспособным ночью и в плохую погоду. Но даже по меркам аналогичных систем круиз-контроль Hongqi чрезмерно капризен. В темноте или при малейших осадках он попросту отказывается включаться. Включить «круиз» в обычном, неадаптивном режиме нельзя. Проще считать, что этой системы на Н5 нет.

Редкий для Китая случай: есть внутренняя ручка закрывания крышки багажника. И уж совсем удивительно видеть отделку, которая закрывает абсолютно весь металл. Объем, на глаз, соответствует классу, но картину портит поперечный горб в глубине. Вероятно, это отражение гибридной сущности машины. Спинка складывается по частям, есть крючки для пакетов и фиксатор пола в поднятом положении.

Какой ресурс?

К сожалению, о потенциальном ресурсе и возможных сервисных проблемах сказать нечего. По опыту других брендов, китайские турбомоторы не страдают обилием механических болячек. Классический автомат тоже внушает спокойствие. Простой McPherson спереди и платформа с японскими генами позволяют надеяться на отсутствие бед в гарантийный срок.

А вот уровень комфорта вполне «взрослый». Диапазон цен Hongqi H5 в разных комплектациях – от 2,85 до 3,3 млн рублей. За сопоставимые суммы из новых машин есть только машины классом, а то и двумя ниже. Но скоро этот аттракцион щедрости закроется – после того как распродадут эти машины, новых поставок не будет.

При взгляде в три четверти сзади мне упорно видится последнее поколение Opel Insignia. На правильный лад быстро перенастраивают красивые иероглифы шильдика.

Недорого для таких размеров и оснащения Неизвестная марка и полуофициальный статус модели

HONGQI H5

Длина / ширина / высота / база 4945 / 1845 / 1470 / 2875 мм

4945 / 1845 / 1470 / 2875 мм Объем багажника н. д.

н. д. Снаряженная / полная масса 1615 / 2065 кг

1615 / 2065 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1798 см³; 145 кВт/197 л. с.; 320 Н·м

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1798 см³; 145 кВт/197 л. с.; 320 Н·м Время разгона 0–100 км/ч 8,0 c

8,0 c Максимальная скорость 220 км/ч

220 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑95 / н. д.

АИ‑95 / н. д. Расход топлива в смешанном цикле 6,1 л/100 км

6,1 л/100 км Трансмиссия передний привод; А6

А что родственники? Mazda 6 нашей сборки, но с пробегом или новая Atenza из Китая? Mazda 6, на платформе которой построен Hongqi H5, с прошлого года поставляется к нам из Китая. Двухлитровые версии с автоматом, кожаным салоном, люком, LED-фарами и прочими необходимыми атрибутами стартуют с 3,5 млн рублей. В деталях «шестерка» китайской сборки кое в чем отличается от продававшейся в России, но не принципиально. В линейке материнской компании FAW легковушка только одна – лифтбек Bestune B70. Он крупный: 4810 мм в длину и 2800 мм между осями. Со 160‑сильным турбомотором 1.5 и роботом машина стоит 2,45-2,56 млн рублей. Есть версия с двигателем 2.0 на 217 сил и классическим автоматом. За такую нужно отдать 2,8-2,9 млн рублей. Mazda 6 Bestune B70