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Российская и китайская Mazda 6 – какая лучше?

Стоит ли брать седан, привезенный по параллельному импорту? Или лучше поискать свежую машину нашей сборки на вторичке? Ответы - в сравнительном тесте.

Название

Китайский седан носит имя Mazda Atenza. Но под шильдиком с этим названием на крышке багажника есть еще один, на котором написано Mazda 6. Так что названия одинаковые.

Гарантия

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Одна из главных причин покупки новой машины – гарантия производителя. В России на Мазду 6 она составляла 3 года или 100 000 км. На ранее проданные официально машины она продолжает действовать – дилеры работают полноценно.

На автомобили из Китая гарантию дает автосалон. Условия, как уверяют, аналогичны заводским – за исключением меньшего срока: 2 года или 75 000 км. Как всё будет работать на практике, пока неизвестно.

Кузов

В Китае популярны удлиненные версии. Однако «шестерка» там продается точно в таком же кузове, как и у нас. И все кузовные детали идентичные.

При этом обработан кузов лучше. На китайской версии чуть больше мастики на сварных швах. И слой лакокрасочного покрытия у нее больше. На российской Мазде толщиномер показал 100-120 микрон. На китайской мы намерили минимум 135 микрон, а в среднем – 145-150 микрон.

Внешне машины трудно отличить. Спереди российскую машину можно опознать только по омывателю фар.
Внешне машины трудно отличить. Спереди российскую машину можно опознать только по омывателю фар.
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Силовой агрегат

Коробки передач у машин одинаковые – 6-ступенчатые автоматы. Двигатели тоже – 2.0 и 2.5. Но они отличаются прошивками.

В российской спецификации двухлитровый Skyactiv выдает 150 сил и 210 Н·м, на китайской машине – 158 л.с. и 202 Н·м. Но расходники для моторов одинаковые.

Подвеска

Визуально отличий по ходовой части нет. Однако, у деталей разные каталожные номера. Но это нормально для машины, выпущенных в разные годы (российская выпущена в 2019 году) и для разных рынков.

Сравнить впрямую характеристики тоже не получится. Доступная для сравнения российская «шестерка» прошла уже 110 000 км.

Оснащение

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На всех российских седанах есть омыватель фар и обогрев передних сидений. В более дорогих версиях – адаптивные фары, обогревы руля и задних сидений.

«Теплые» передние кресла и руль в китайской машине доступны только в топовой комплектации.

Адаптивного света нет. Зато все машины оснащены люком, «кожаным» салоном и электроприводом водительского сиденья.

Наши Мазды комплектовали докатками размерности 185/55 R16. Из-за нее и без того небольшой багажник терял в объеме за счет поднятого пола.

На китайской машине запасное колесо более компактное – 125/70 R17. И багажник получается чуть больше в высоту.

Материалы в салоне идентичные, нюансы можно найти только в функциях. Так, в российской машине стоит олдскульный CD-плеер, а в китайской есть отдельная клавиша блокировки дверей.
В китайских медиасистемах есть выбор только между иероглифами и английским. В Мазде медиасистема «пустая», поэтому недостаток несущественный.

Цены

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Сейчас новая двухлитровая Mazda 6 с автоматом из Китая стоит в среднем 3,5 млн рублей. Получается, вдвое дороже, нежели четыре года назад аналогичная собранная в России и проданная через официальную дилерскую сеть.

На вторичке предложений о продаже Мазды 6 не старше пяти лет – по пальцам пересчитать. Машина комфортная и надежная, и владельцы не спешат расставаться со своими автомобилями. А если и продают, то дорого.

И на фоне высоких цен на вторичке новая Mazda 6 из Китая уже не кажется фантастически дорогой. Тем более, что в чем-то она даже лучше российской модели.

  • Еще 4 модели (от 2 млн рублей) по параллельному импорту тут.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Внешне машины трудно отличить. Спереди российскую машину можно опознать только по омывателю фар.
Материалы в салоне идентичные, нюансы можно найти только в функциях. Так, в российской машине стоит олдскульный CD-плеер, а в китайской есть отдельная клавиша блокировки дверей.
В китайских медиасистемах есть выбор только между иероглифами и английским. В Мазде медиасистема «пустая», поэтому недостаток несущественный.

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За рулем в Дзен
За РулемМилешкин Кирилл
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Отзывы о Mazda 6 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

+3