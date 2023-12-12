Премиальный бизнес-седан по цене компактной легковушки – в чем подвох?

«За рулем» протестировал новый большой легковой автомобиль Hongqi H5

Марка Hongqi (по-русски произносится Хончи или Хунцы) входит в китайский государственный концерн FAW. Основана в 1958 году и до недавних пор выпускала автомобили исключительно для партийной элиты.

Несколько лет назад она начала предлагать премиальные модели разных классов для всех желающих. А с этого года официально представлена и в России.

Почти официальный

Если открыть официальный сайт Hongqi в России, самой доступной моделью там будет седан H5 второго поколения. Такие машины 2023 года выпуска стоят от 4,7 млн рублей.

На наш тест попал представитель первой генерации, снятый с производства в Китае в 2022-м. В Россию ввезли несколько сотен таких машин. Все они новые, без пробега. Формально автомобили «серые». Но продают их официальные дилеры Hongqi, которые обещают полноценную сервисную поддержку.

Доступный премиум

Нongqi H5 первого поколения стоят, в зависимости от комплектации, 2,85-3,15 млн рублей. Новый пятиметровый седан премиальной марки за эти деньги – такое предложение было бы привлекательным даже два года назад. А сегодня это вообще сложно представить. Для сравнения: 2,98 млн рублей стоит лифтбек Москвич 6 в топовой комплектации. Только он компактнее (4,78 м), менее мощный (174 л.с.), проще в отделке и оснащении.

Красные вставки на решетке радиатора и капоте – это стилизация под красное знамя. Именно так переводится на русский название марки.

На японском шасси

В 2017 году именно с «пятерки» началась новая история Hongqi. Модель построена на платформе Мазды 6 нынешнего поколения. У концерна FAW в Китае создано совместное предприятие с японцами, так что заимствование официальное и вполне логичное.

Китайцы японскую «тележку» доработали, растянув свою машину относительно «шестерки» на 75 мм по длине и на 45 мм по колесной базе. Схема подвески осталась та же – Мак-Ферсон спереди и многорычажка сзади.

Автомат – гидромеханический, 6-ступенчатый. А вот вместо атмосферных двигателей Mazda стоит турбомотор 1.8 мощностью 197 л.с. с 48-вольтовым стартер-генератором.

В верхней части панели – классическая аналоговая комбинация приборов и скромная по наполнению мультимедиа. Зато блок двухзонного климат-контроля сенсорный, а джойстик коробки – электронный.

Странные помощники

Уже в базовой комплектации Hongqi H5 оснащают адаптивным круиз-контролем. Но он только «для галочки». Во-первых, управление архаичное, отдельным подрулевым рычажком слева, который периодически задеваешь коленом.

Во-вторых, сама система устаревшая. Минимальная скорость – 30 км/ч, поэтому в пробках придется переходить в ручной режим.

В-третьих, дорожную остановку считывает не радар, а камера на ветровом стекле. Это по определению делает ассистента малоспособным ночью и в плохую погоду. При этом включить круиз-контроль в обычном неадаптивном режиме нельзя.

Богато и недорого

Второй ряд просторный, как и положено бизнес-классу. К услугам задних пассажиров многофункциональный подлокотник, а вот обогрева нет.

Hongqi H5 просторен, отделан материалами хорошего качества, неплох по оснащению. Есть особенности, характерные для по-настоящему премиальных машин. Например, с любой задней двери можно управлять и правыми, и левыми стеклоподъемниками. В багажнике не видно голого металла, всё закрыто текстилем. А невысокая для автомобиля такого класса и уровня оснащения цена позволяет закрыть глаза на отдельные недостатки.

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