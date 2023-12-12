Премиальный бизнес-седан по цене компактной легковушки – в чем подвох?
Марка Hongqi (по-русски произносится Хончи или Хунцы) входит в китайский государственный концерн FAW. Основана в 1958 году и до недавних пор выпускала автомобили исключительно для партийной элиты.
Несколько лет назад она начала предлагать премиальные модели разных классов для всех желающих. А с этого года официально представлена и в России.
Почти официальный
Если открыть официальный сайт Hongqi в России, самой доступной моделью там будет седан H5 второго поколения. Такие машины 2023 года выпуска стоят от 4,7 млн рублей.
На наш тест попал представитель первой генерации, снятый с производства в Китае в 2022-м. В Россию ввезли несколько сотен таких машин. Все они новые, без пробега. Формально автомобили «серые». Но продают их официальные дилеры Hongqi, которые обещают полноценную сервисную поддержку.
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Доступный премиум
Нongqi H5 первого поколения стоят, в зависимости от комплектации, 2,85-3,15 млн рублей. Новый пятиметровый седан премиальной марки за эти деньги – такое предложение было бы привлекательным даже два года назад. А сегодня это вообще сложно представить. Для сравнения: 2,98 млн рублей стоит лифтбек Москвич 6 в топовой комплектации. Только он компактнее (4,78 м), менее мощный (174 л.с.), проще в отделке и оснащении.
На японском шасси
В 2017 году именно с «пятерки» началась новая история Hongqi. Модель построена на платформе Мазды 6 нынешнего поколения. У концерна FAW в Китае создано совместное предприятие с японцами, так что заимствование официальное и вполне логичное.
Китайцы японскую «тележку» доработали, растянув свою машину относительно «шестерки» на 75 мм по длине и на 45 мм по колесной базе. Схема подвески осталась та же – Мак-Ферсон спереди и многорычажка сзади.
Автомат – гидромеханический, 6-ступенчатый. А вот вместо атмосферных двигателей Mazda стоит турбомотор 1.8 мощностью 197 л.с. с 48-вольтовым стартер-генератором.
Странные помощники
Уже в базовой комплектации Hongqi H5 оснащают адаптивным круиз-контролем. Но он только «для галочки». Во-первых, управление архаичное, отдельным подрулевым рычажком слева, который периодически задеваешь коленом.
Во-вторых, сама система устаревшая. Минимальная скорость – 30 км/ч, поэтому в пробках придется переходить в ручной режим.
В-третьих, дорожную остановку считывает не радар, а камера на ветровом стекле. Это по определению делает ассистента малоспособным ночью и в плохую погоду. При этом включить круиз-контроль в обычном неадаптивном режиме нельзя.
Богато и недорого
Hongqi H5 просторен, отделан материалами хорошего качества, неплох по оснащению. Есть особенности, характерные для по-настоящему премиальных машин. Например, с любой задней двери можно управлять и правыми, и левыми стеклоподъемниками. В багажнике не видно голого металла, всё закрыто текстилем. А невысокая для автомобиля такого класса и уровня оснащения цена позволяет закрыть глаза на отдельные недостатки.
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