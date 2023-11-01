Призы Гран-при «За рулем» 2024

Главная особенность самой престижной в России автомобильной премии остается неизменной: выбирают наиболее красивые, технически совершенные и практичные машины читатели «За рулем», то есть сами потребители – вы. А мы, в свою очередь, традиционно разыгрываем среди читателей... автомобили!

Как принять участие в розыгрыше автомобилей?

Нужно заполнить анкету для голосования. Там же вы сможете внести персональные данные, чтобы мы смогли допустить вас к участию в розыгрыше.

Призов по обыкновению три: это новенькие Лады.

Как долго продлится голосование?

Голосование продлится с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Когда состоится розыгрыш?

Розыгрыш внедорожников состоится 14 марта 2024 г.