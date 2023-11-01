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Призы Гран-при «За рулем» 2024

Главная особенность самой престижной в России автомобильной премии остается неизменной: выбирают наиболее красивые, технически совершенные и практичные машины читатели «За рулем», то есть сами потребители – вы. А мы, в свою очередь, традиционно разыгрываем среди читателей... автомобили!

Как принять участие в розыгрыше автомобилей?

Нужно заполнить анкету для голосования. Там же вы сможете внести персональные данные, чтобы мы смогли допустить вас к участию в розыгрыше.

Призов по обыкновению три: это новенькие Лады. Гран-при

Как долго продлится голосование?

Голосование продлится с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Когда состоится розыгрыш?

Розыгрыш внедорожников состоится 14 марта 2024 г.

  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2024 — здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

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