Новая модель Москвич 6 – вот что о ней известно

В Москве запустили сборку лифтбека Москвич 6

Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель КАМАЗа Сергей Когогин запустили сборку автомобилей Москвич 6 на столичном предприятии «Москвич» (бывший «Рено Россия»). Таким образом, «шестерка» пополнила гамму нового модельного ряда, где до этого были паркетник Москвич 3 (JAC JS4) и его электрическая версия Москвич 3е.

Что за машина Москвич 6? По факту это лифтбек Sehol Yao, он же – немного видоизмененный JAC J7. О попадании такой модели в линейку Москвича «За рулем» писал еще в июне 2022 года. Габаритами (4770х1820х1492 мм при колесной базе 2770 мм) машина близка к Skoda Octavia; объем багажника – 540 литров.

Москвич 6

Силовой агрегат переднеприводного Москвича-Джака – два варианта 1,5-литрового турбомотора: 136-сильный агрегатируется с вариатором, 174-сильный – с преселективным роботом.

Базовая комплектация:

кондиционер

подогрев передних сидений

камера заднего вида

бесключевой доступ

запуск с кнопки

вертикальный экран мультимедиа 10,4”

круиз-контроль

светодиодная оптика

Москвич 6 Москвич 6

Для старших версий заявлены цифровая приборная панель, климат-контроль, круговой обзор через камеры, мониторинг слепых зон и предупреждение о столкновениях.

По предварительной информации, новинка поступит в продажу в октябре 2023 года. Цены пока неизвестны, но, по идее, модель расположится чуть выше Москвич 3, оцениваемого производителям минимум в 2 220 000 рублей. Интересно, что почти идентичный с «шестеркой» JAC J7 стоит в России от 2 129 000 рублей.

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Фото: Москвич