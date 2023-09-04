На бывшем заводе Renault началась сборка лифтбека Москвич 6

Мэр Москвы Собянин 4 сентября запустил производство модели Москвич 6

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин сегодня дали старт сборке лифтбека Москвич 6, который дополнит линейку из двух уже представленных моделей.

«Год борьбы за выживание "Москвича" показал, что "Москвич" побеждает. Год назад здесь были пустые цеха, сегодня уже произведено 26 тыс. машин. Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины», – отметил Собянин.

Начало сборки – это лишь первый этап, на втором нужно будет увеличить локализацию и наладить производство комплектующих, на третьем – создать собственную платформу уже полностью отечественной машины, сказал Сергей Собянин.

Москвич 6 – это лифтбек (по форме седан, но с подъемной задней дверью). Автомобиль представлен только с передним приводом, в трех комплектациях и пяти цветах (красном, черном, сером, белом, синем). Длина Москвича 6 – 4780 мм, колесная база – 2770 мм.

На выбор покупателям предложат вариант с турбомотором 1.5 (136 л.с.) и вариатором или турбомотором 1.5 GDI (174 л.с.) и 6-ступенчатым роботом DCT.

В базовой комплектации автомобиль оснащен:

стрелочной панелью приборов с экраном 3,5 дюйма

мультимедиа с экраном 10,4''

поддержкой Apple CarPlay и Android Auto

круиз-контролем

бесключевым доступом

4 подушками безопасности

дистанционным запуском двигателя

камерой заднего вида и датчиками парковки

светодиодными фарами

кожаной обивкой салона

кондиционером

обогревом передних сидений

креплениями ISOFIX

дисковыми тормозами на всех колесах

ABS+ESP+ EBD+ HBA.

Продажи автомобиля стартуют в конце октября.

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Источник: из открытых источников

Фото: Собянин/Telegram, Завод Москвич/Telegram