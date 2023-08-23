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Планы Москвича: плюс две модели в следующем году!Планы Москвича: плюс две модели в следующем году!
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Планы Москвича: плюс две модели в следующем году!

В 2024 году завод Москвич выпустит модели Москвич 5 и Москвич 8

Генеральный директор завода Москвич Ханс-Петер Мозер раскрыл производственные планы предприятия на 2024 год. На презентации в ходе форума IMAF Мозер сообщил, что в 2024 году Москвич выпустит две новые модели: Москвич 5 и Москвич 8.

Напомним, что чуть ранее, до конца текущего года, на конвейер должен встать лифтбек Москвич 6 (он же китайский JAC Sehol Yao / Sehol A5 Plus) – эту машину в августе показали общественности. А еще раньше, в июле, «рассекретили» и кроссовер Москвич 5 (JAC Sehol X6).

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Так что главная новость здесь – пока что не конкретизированный Москвич 8, но несложно догадаться, что это будет тоже JAC и тоже кроссовер (очевидно, самый крупный). Ведь, согласно изначальным планам, «не-кроссовер» в гамме должен был быть только один, и эта ниша занята лифтбеком Москвич 6.

Сообщается также, что к 2025 году под брендом Москвич будут выпущены еще две модели, но по ним пока нет вообще никаких подробностей.

После подорожания Москвич стал… дешевле!

Что касается объемов, в следующем году Москвич намерен выпустить 44 тысячи автомобилей, из которых 40 тысяч будут иметь под капотом ДВС, а 4 тысячи будут электромобилями. Также в 2024 году планируется переход к производству полного цикла – со сваркой, окраской и штамповкой.

Источник: ТАСС

Фото: Москвич

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За РулемИннокентий Кишкурно
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