Москвич 5, наконец, рассекретили

Москвич 5, Москвич 6 и электромобиль Атом показали участникам заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Стали известны характеристики четвертой модели Москвича.

Москвич 5, а также Москвич 6 и электромобиль Атом (на фото за его рулем Рустам Минниханов) показали участникам заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которое прошло в Набережных Челнах под председательством гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Напомним, КАМАЗ – технологический партнер «Москвича».

О том, что Москвич 5 – это перелицованный китайский JAC Sehol X6, было известно и раньше, но теперь появились кое-какие подробности.

Габариты модели: длина – 4505 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1698 мм. Мотор 1.5Т (149 л.с.) работает в паре с вариатором или 1.5Т (184 л.с.) с 6-ступенчатым роботом. Привод – только передний.

Модели Москвич 5 и Москвич 6 встанут на конвейер до конца лета. Москвич 5 по габаритам можно сравнить с Ладой X-Cross 5. Поэтому в средней комплектации такой автомобиль может стоить около 2,5 млн рублей, предположил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Пока модельный ряд бренда «Москвич» состоит из бензинового кроссовера Москвич 3 (JAC JS4) и электрокара Москвич 3е (JAC Sehol X4).

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Источник: dzen.ru/vestikamaza

Фото: Пресс-служба Республики Татарстан