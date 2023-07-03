#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Война сутки через двое – новый автомобиль армии СШАВойна сутки через двое – новый автомобиль армии США
Гражданский Hummer сделали из военного Humvee,...
Москвич 5, наконец, рассекретилиМосквич 5, наконец, рассекретили
Москвич 5, Москвич 6 и электромобиль Атом...
БТР-82А получил новую версиюБТР-82А получил новую версию
Бронетранспортер показали на тульском...

Москвич 5, наконец, рассекретили

Москвич 5, Москвич 6 и электромобиль Атом показали участникам заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

За РулемМосквич в городе: смотрим первый ролик от производителя

Стали известны характеристики четвертой модели Москвича.

Москвич 5, а также Москвич 6 и электромобиль Атом (на фото за его рулем Рустам Минниханов) показали участникам заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которое прошло в Набережных Челнах под председательством гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Напомним, КАМАЗ – технологический партнер «Москвича».

За Рулем
За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

О том, что Москвич 5 – это перелицованный китайский JAC Sehol X6, было известно и раньше, но теперь появились кое-какие подробности.

Габариты модели: длина – 4505 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1698 мм. Мотор 1.5Т (149 л.с.) работает в паре с вариатором или 1.5Т (184 л.с.) с 6-ступенчатым роботом. Привод – только передний.

Модели Москвич 5 и Москвич 6 встанут на конвейер до конца лета. Москвич 5 по габаритам можно сравнить с Ладой X-Cross 5. Поэтому в средней комплектации такой автомобиль может стоить около 2,5 млн рублей, предположил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Пока модельный ряд бренда «Москвич» состоит из бензинового кроссовера Москвич 3 (JAC JS4) и электрокара Москвич 3е (JAC Sehol X4).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: dzen.ru/vestikamaza

Фото: Пресс-служба Республики Татарстан

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0