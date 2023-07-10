Mazda 6 нашей сборки, но с пробегом или новая Atenza из Китая?

Сравнили седаны по всем параметрам.

Mazda 6 стабильно находила в России несколько тысяч покупателей ежегодно и выпускается в этом поколении уже одиннадцатый год. Агрегаты у нее общие с кроссовером СХ‑5, который из топ‑25 не выпадал. Модель у нас популярная, хорошо изученная, надежная. Вдобавок у Мазды пока нет проблем с запчастями, фирменные сервисы могут работать полноценно. По нынешним временам – красота. Только официальных поставок новых машин больше нет.

Выручить готовы Китай и дилер, ввозящий «шестерки» тамошней сборки сотнями. Такую машину (со вторым именем Atenza) мы и взяли – новенькую, с пробегом 400 км. В пару к ней для сравнения пригнали Мазду 6 российской сборки. Обе одинаковые, после второго рестайлинга, только наша пробежала уже 100 тысяч км.

Визуально обе машины идентичны. Оформление решетки радиатора разнится в зависимости от комплектации на всех рынках. Фары и бамперы взаимозаменяемые, но на российской «шестерке» свет может быть адаптивным, а омыватель стоит на всех машинах. На китайской этого нет.

Что с гарантией?

Первый вопрос очевиден для тех, кто всегда предпочитал новые автомобили подержанным: что с гарантией на эту новую Мазду?

Она есть, ее предоставляет сам автосалон. Условия, как уверяют, аналогичны заводским. За исключением меньшего срока: 2 года или 75 тысяч км против 3 лет и 100 тысяч км.

Как всё будет работать на практике, сейчас не скажет никто. Явление для страны новое, неизученное.

Что общего и в чем разница?

Двигатели отличаются прошивками. В российской спецификации двухлитровый Skyactiv выдает 150 сил и 210 Н·м, на китайской машине – 158 л. с. и 202 Н·м.

Фильтры и свечи зажигания у моторов идентичные, расход топлива одинаковый. Так, аппетит в смешанном цикле для нашей версии заявлен 6,5 л/100 км, у китайской – на одну десятую меньше. Поэтому в расходах на эксплуатации скажется лишь разный транспортный налог.

Помимо типа защиты двигателя (на российской машине стоит металлическая) отличие в передней части нашлось только одно. На Атенце нет небольших щитков у шаровых опор, защищающих от грязи. Вдоль всего выпускного тракта установлены термозащитные экраны. Слева и справа – аэродинамические пластиковые щитки от передних колес до задних. Их вид на двух машинах отличается, но в обоих случаях мы отметили множество точек крепления и наличие шумоизоляции.

Шестиступенчатые автоматы одинаковые. Разгонная динамика – ноздря в ноздрю.

На подвеску мы пристально посмотрели, вывесив обе машины на подъемнике. Толщина витков пружин варьируется от 13,6 до 13,9 мм. Будем считать, что они одинаковые, потому что параметр меняется в зависимости от места, где его замерять, да и краска дает погрешность.

В российской «шестерке» стоит CD-плеер. Китай отвечает люком, электроприводами и памятью положения водительского кресла в базовой комплектации.

Есть важное отличие с точки зрения повседневной эксплуатации. В машины для нашего рынка клали запаску размерности 185/55 R16. По ширине протектора – полноценное колесо. Поэтому пришлось поднять пол, из-за него и без того небольшой багажник Мазды стал еще скромнее. На китайской машине узенькая докатка 125/70 R17, зато багажник по высоте внушительнее.

Продолжение – на следующей странице.