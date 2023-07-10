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Mazda 6 нашей сборки, но с пробегом или новая Atenza из Китая?

Сравнили седаны по всем параметрам.

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Mazda 6 стабильно находила в России несколько тысяч покупателей ежегодно и выпускается в этом поколении уже одиннадцатый год. Агрегаты у нее общие с кроссовером СХ‑5, который из топ‑25 не выпадал. Модель у нас популярная, хорошо изученная, надежная. Вдобавок у Мазды пока нет проблем с запчастями, фирменные сервисы могут работать полноценно. По нынешним временам – красота. Только официальных поставок новых машин больше нет.

Выручить готовы Китай и дилер, ввозящий «шестерки» тамошней сборки сотнями. Такую машину (со вторым именем Atenza) мы и взяли – новенькую, с пробегом 400 км. В пару к ней для сравнения пригнали Мазду 6 российской сборки. Обе одинаковые, после второго рестайлинга, только наша пробежала уже 100 тысяч км.

Визуально обе машины идентичны. Оформление решетки радиатора разнится в зависимости от комплектации на всех рынках. Фары и бамперы взаимозаменяемые, но на российской «шестерке» свет может быть адаптивным, а омыватель стоит на всех машинах. На китайской этого нет.
Визуально обе машины идентичны. Оформление решетки радиатора разнится в зависимости от комплектации на всех рынках. Фары и бамперы взаимозаменяемые, но на российской «шестерке» свет может быть адаптивным, а омыватель стоит на всех машинах. На китайской этого нет.

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Что с гарантией?

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Первый вопрос очевиден для тех, кто всегда предпочитал новые автомобили подержанным: что с гарантией на эту новую Мазду?

Она есть, ее предоставляет сам автосалон. Условия, как уверяют, аналогичны заводским. За исключением меньшего срока: 2 года или 75 тысяч км против 3 лет и 100 тысяч км.

Как всё будет работать на практике, сейчас не скажет никто. Явление для страны новое, неизученное.

Что общего и в чем разница?

Двигатели отличаются прошивками. В российской спецификации двухлитровый Skyactiv выдает 150 сил и 210 Н·м, на китайской машине – 158 л. с. и 202 Н·м.

Фильтры и свечи зажигания у моторов идентичные, расход топлива одинаковый. Так, аппетит в смешанном цикле для нашей версии заявлен 6,5 л/100 км, у китайской – на одну десятую меньше. Поэтому в расходах на эксплуатации скажется лишь разный транспортный налог.

Помимо типа защиты двигателя (на российской машине стоит металлическая) отличие в передней части нашлось только одно. На Атенце нет небольших щитков у шаровых опор, защищающих от грязи. Вдоль всего выпускного тракта установлены термозащитные экраны. Слева и справа – аэродинамические пластиковые щитки от передних колес до задних. Их вид на двух машинах отличается, но в обоих случаях мы отметили множество точек крепления и наличие шумоизоляции.
Помимо типа защиты двигателя (на российской машине стоит металлическая) отличие в передней части нашлось только одно. На Атенце нет небольших щитков у шаровых опор, защищающих от грязи. Вдоль всего выпускного тракта установлены термозащитные экраны. Слева и справа – аэродинамические пластиковые щитки от передних колес до задних. Их вид на двух машинах отличается, но в обоих случаях мы отметили множество точек крепления и наличие шумоизоляции.

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Шестиступенчатые автоматы одинаковые. Разгонная динамика – ноздря в ноздрю.

На подвеску мы пристально посмотрели, вывесив обе машины на подъемнике. Толщина витков пружин варьируется от 13,6 до 13,9 мм. Будем считать, что они одинаковые, потому что параметр меняется в зависимости от места, где его замерять, да и краска дает погрешность.

В российской «шестерке» стоит CD-плеер. Китай отвечает люком, электроприводами и памятью положения водительского кресла в базовой комплектации.

Есть важное отличие с точки зрения повседневной эксплуатации. В машины для нашего рынка клали запаску размерности 185/55 R16. По ширине протектора – полноценное колесо. Поэтому пришлось поднять пол, из-за него и без того небольшой багажник Мазды стал еще скромнее. На китайской машине узенькая докатка 125/70 R17, зато багажник по высоте внушительнее.

Продолжение – на следующей странице.

Визуально обе машины идентичны. Оформление решетки радиатора разнится в зависимости от комплектации на всех рынках. Фары и бамперы взаимозаменяемые, но на российской «шестерке» свет может быть адаптивным, а омыватель стоит на всех машинах. На китайской этого нет.
Помимо типа защиты двигателя (на российской машине стоит металлическая) отличие в передней части нашлось только одно. На Атенце нет небольших щитков у шаровых опор, защищающих от грязи. Вдоль всего выпускного тракта установлены термозащитные экраны. Слева и справа – аэродинамические пластиковые щитки от передних колес до задних. Их вид на двух машинах отличается, но в обоих случаях мы отметили множество точек крепления и наличие шумоизоляции.
Пластиковые подкрылки закрывают передние арки не полностью. Оставшаяся площадь металла покрыта мастикой: черной на российской машине, светло-серой на китайской. Во втором случае нанесенной неаккуратно: в нижних точках буквально висят сталактиты.
В средней части днища китайской Мазды мазки тоже неаккуратные. Однако на российской машине защиты здесь нет вовсе. Впрочем, и ржавчины тоже.
По используемым материалам седаны – близнецы-братья. Экокожа одинаковая и наличествует в одних и тех же местах. В медиасистеме Атенцы есть только китайский и английский языки. Небольшой плюсик в пользу эргономики китайской машины: у нее есть отдельная клавиша блокировки замков, тогда как на российской водитель вынужден дергать за неудобный флажок около дверной ручки.
В китайском седане – на удивление – есть обогрев передних сидений и руля. А вот тумблера включения спортрежима слева от селектора коробки нет.
За Рулем
Различия на ходу можно списать на больший пробег российского экземпляра.
Некоторые швы под капотом Атенцы промазаны мастикой. На российской машине этого не сделано. Генераторы – с наклейками «Made in Japan» на российском седане, «Made in China» – на китайском.
На фото – российская версия. В багажнике китайского седана виброизоляция под запаской выглядит солиднее (лежит не тонкими полосами, а сплошным слоем), а мастика на швы в боковых нишах нанесена щедрее.
В Китае любят удлиненные седаны, но «шестерка» там продается в тех же габаритах, что и на остальных рынках. Официально модель называется Atenza, однако шильдик Mazda 6  тоже наличествует.
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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За РулемКонин Дмитрий
Фото:За РулемКонин Дмитрий
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Отзывы о Mazda 6 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

+1