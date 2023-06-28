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Гарантии от производителей теперь дают другие организации

Однако эти «заместительные» гарантии в массовом сегменте особым спросом не пользуются.

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В декабре прошлого года страховщики стали предлагать клиентам страховые полисы, призванные заместить гарантию от производителей автомобилей.

Спрос на такие полисы для автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, оказался низким в массовом сегменте, более высоким – в премиуме, рассказали дилеры и автомобильные компании.

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Так, в сегментах эконом и комфорт подобными полисами интересуется лишь один человек из десяти, тогда как в сегменте премиум – каждый седьмой покупатель.

Подобные продукты покрывают риски, связанные с возможными скрытыми повреждениями, которые не были обнаружены при продаже автомобиля. Подобные продукты предлагают «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Совкомбанк Страхование» и «Согласие».

Стоимость полиса варьируется в пределах 70–130 тыс. руб. на эконом- и комфорт-класс, на премиум-сегмент цена полиса начинается от 200 тыс. руб. в год.

Спрос на страховки именно для дорогих авто может быть связан с тем, что премиум-сегмент больше всего завозят по параллельному импорту, при этом цены на автомобили составляют 8–40 млн руб., а иногда и выше, в связи с чем цена полиса не выглядит большой нагрузкой.

А вот приобретая авто в ценовом диапазоне до 5 млн руб., клиент деньги считает и не хочет выходить за лимит.

При этом дилеры, которые везут масс-сегмент, чаще продают свою «гарантию», поскольку это дешевле и они могут взять расходы на себя.

Торговать гарантией в премиум-сегменте, где остается острый дефицит на все, что не поставляется официально, они опасаются.

В случае же продажи гарантии от страховых компаний дилеры все равно зарабатывают на традиционной продаже финансовых услуг, а исполнение дальнейших обязательств уже не их зона ответственности.

Источник: «Коммерсант»

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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