Модели Honda дилерам в РФ будут поставлять по параллельному импорту из КНР
В среду генеральный директор компании «Мотор-плейс» Михаил Плотников сообщил, что автомобили японского концерна Honda будут поставляться в дилерские центры в России.
Однако в самой компании Honda заявили, что не планируют возобновлять бизнес в нашей стране.
«Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась. Планов по возобновлению бизнеса в России нет, поэтому там нет официальных дилеров или дистрибьюторов», - передает ТАСС слова официальной пресс-службы производителя.
Плотников позже пояснил, что поставки автомобилей возобновил местный дистрибьютор, который завозит эти машины по параллельному импорту из Китая. То есть сейчас российский дилер работает через своих партнеров в Китае.
Напомним, 21 июня в Санкт-Петербурге открылся дилерский центр, где представлены восемь моделей Honda, что гораздо больше, чем было у марки до ухода из России. В модельном ряду представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey.
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Источник: ТАСС
Фото: Honda
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