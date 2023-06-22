Модели Honda дилерам в РФ будут поставлять по параллельному импорту из КНР

Официально японский концерн не планирует возобновлять бизнес в России.

В среду генеральный директор компании «Мотор-плейс» Михаил Плотников сообщил, что автомобили японского концерна Honda будут поставляться в дилерские центры в России.

Однако в самой компании Honda заявили, что не планируют возобновлять бизнес в нашей стране.

«Поставки автомобилей Honda в Россию приостановлены с марта 2022 года, бизнес там остается закрытым, и ситуация не изменилась. Планов по возобновлению бизнеса в России нет, поэтому там нет официальных дилеров или дистрибьюторов», - передает ТАСС слова официальной пресс-службы производителя.

Плотников позже пояснил, что поставки автомобилей возобновил местный дистрибьютор, который завозит эти машины по параллельному импорту из Китая. То есть сейчас российский дилер работает через своих партнеров в Китае.

Напомним, 21 июня в Санкт-Петербурге открылся дилерский центр, где представлены восемь моделей Honda, что гораздо больше, чем было у марки до ухода из России. В модельном ряду представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТАСС

Фото: Honda