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В Россию привезли восемь моделей Honda: известны все цены на них

К осени модельный ряд планируется расширить.

За РулемПо цене нового Москвича: 4 классных (надежных) кроссовера

Официальный дилер Honda из Санкт-Петербурга объявил о поставках в Россию автомобилей, причем сразу восьми моделей, на которые распространяется гарантия три года или 100 тыс. км пробега.

Самый бюджетный из привезенных– Vezel в исполнении Executive. Кроссовер мощностью 124 л. с. доступен россиянам по цене 3,59 млн рублей (с учетом скидок). Седан Civic с 1,5-литровым мотором (182 л. с.) оценивается в 4,49 млн рублей (без возможных скидок). Еще один седан, Accord, с двигателем 1,5 л (194 л. с.) предлагается за 4,99 млн рублей.

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Honda CR-V в исполнении Executive дилер предлагает за 4,75 млн рублей, в комплектация Prestige – за 6,29 млн рублей. Кроссовер оснащается полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 190 л. с.

Цена на кроссовер ZR-V в исполнении Executive – 4,49 млн рублей. Модель Honda UR-V пока предлагается только в максимально оснащенной версии Prestige по цене 7,19 млн рублей.

Источник: Российская газета

Фото: honda-zvezdanevy.ru

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