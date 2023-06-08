Honda представила бюджетный кроссовер

Продаваться этот автомобиль под названием Elevate будет на многих рынках.

Но сначала продажи начнутся в Индии.

Несмотря на то, что у Honda уже есть модели HR-V, ZR-V и малоизвестный BR-V, компания запускает в Индии новый небольшой кроссовер.

Honda Elevate будет предлагаться с бензиновым двигателем, а года через три должна появиться электрическая версия машины.

Длина кроссовера составляет всего 4312 мм, ширина достигает 1790 мм, а высота – 1650 мм. Колесная база равняется 2650 мм. То есть, это субкомпактный кроссовер, который сможет конкурировать, например, с Hyundai Creta.

Honda заявляет, что у Elevate «смелый и мужественный» дизайн, а также лучший в своем классе объем багажника – 458 литров. Оснащение обещают богатое (надо полагать, по меркам индийского рынка): от люка с электроприводом и беспроводного зарядного устройства для смартфона до 10,25-дюймового сенсорного экрана и отдельного кондиционера для задних пассажиров, а также до камеры заднего вида и адаптивного круиз-контроля.

В качестве силового агрегата был выбран безнаддувный 1,5-литровый двигатель i-VTEC мощностью 121 л.с. и 145 Нм. Работать мотор может в паре либо с шестиступенчатой механикой, либо с вариатором. Привод у модели исключительно передний, зато дорожный просвет составляет 220 мм.

Цены на новый кроссовер Honda Elevate будут объявлены в июле.

Фото: Honda