Kia готовит конкурента Тойоты и Форда

Автомобиль получит систему полного привода и турбодизельный двигатель.

Пикап Kia, который будет конкурировать с Toyota Hilux и Ford Ranger, поступит в продажу в 2025 году.

Kia работает над двумя пикапами. Один будет электрическим, на платформе Hyundai E-GMP, а второй оснастят турбодизелем. Автопроизводитель заявляет, что автомобиль будет «настоящим и серьезным конкурентом» Toyota Hilux и Ford Ranger. То есть, пикап будет рамным, а не с несущим кузовом, как Hyundai Santa Cruz.

Среднеразмерный пикап будет иметь ту же грузоподъемность, что и конкуренты, и сможет буксировать аналогичные прицепы. То есть, грузоподъемность автомобиля составит до 1000 кг, а масса прицепа сможет достигать 3,5 тонн.

Пикап будет предлагаться с дизельными силовыми агрегатами, причем наиболее вероятным кандидатом является 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодизель CRDi, который много лет использовался в Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Также возможен 3-литровый турбодизель от Mohave.

Рама пикапа тоже будет взята у Mohave. Что касается дизайна, то новинка на шпионских фотографиях имеет те же решетку радиатора, фары, передний бампер, передние крылья и передние двери, что и Mohave.

Но пока непонятно: дизайн Mohave – это временное решение для испытаний или перед нами предсерийная версия пикапа.

Фото: Carscoops.com