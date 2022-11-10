Китайская Mazda 6 едет в Россию: чем она отличается от японской — журнал За рулем

Китайская Mazda 6 едет в Россию: чем она отличается от японской

Дилеры обещают начать продажи в декабре.

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Автодилеры всерьез взялись за параллельный импорт. Вслед за Toyota RAV4, которую под заказ готовы привезти из Китая, дилеры готовы наладить поставки новых седанов Mazda 6. На китайском рынке они носят название Mazda Atenza.

Заявки уже принимаются, а привезти автомобиль обещают в декабре-январе. Для российского рынка завезенные экземпляры будут с русифицированными показаниями приборов, а вот обогрев сидений и рулевого колеса в комплектацию не входят.

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Российским водителям пока предлагаются автомобили только в одной комплектации — Luxury. Переднеприводной седан с 2-литровым мотором Skyactiv мощностью 158 л.с. и 6-ступенчатым автоматом будет стоить порядка 3,4 млн рублей, сообщает РБК.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda 6 (1)

Mazda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

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