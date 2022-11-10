Китайская Mazda 6 едет в Россию: чем она отличается от японской

Дилеры обещают начать продажи в декабре.

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Автодилеры всерьез взялись за параллельный импорт. Вслед за Toyota RAV4, которую под заказ готовы привезти из Китая, дилеры готовы наладить поставки новых седанов Mazda 6. На китайском рынке они носят название Mazda Atenza.

Заявки уже принимаются, а привезти автомобиль обещают в декабре-январе. Для российского рынка завезенные экземпляры будут с русифицированными показаниями приборов, а вот обогрев сидений и рулевого колеса в комплектацию не входят.

Российским водителям пока предлагаются автомобили только в одной комплектации — Luxury. Переднеприводной седан с 2-литровым мотором Skyactiv мощностью 158 л.с. и 6-ступенчатым автоматом будет стоить порядка 3,4 млн рублей, сообщает РБК.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Mazda