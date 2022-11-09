RAV4 вернется в Россию: как заказать и сколько будет стоить

Официальные дилеры Toyota нашли новые каналы поставок.

Дилеры в Сочи, Краснодаре и Минеральных Водах предлагают под заказ привезти популярный в России кроссовер Toyota RAV4. Поскольку официальных каналов поставок не осталось, дилерам пришлось искать новые пути ввоза машин в страну. На помощь пришел Китай: RAV4 будут доставляться напрямую с завода абсолютно новыми.

Привезти автомобиль обещают уже в декабре этого года, максимум в январе следующего.

В Россию будут привозить RAV4 с двухлитровым мотором. Можно будет выбрать версию с передним или полным приводом. Первый обойдется покупателю с 3,54 млн рублей, а за топовую комплектацию необходимо заплатить 4,29 млн рублей.

Дилеры обещают гарантию на автомобиль два года или 75 тыс. километров пробега, сообщает портал «Южные автомобили».

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