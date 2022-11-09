RAV4 вернется в Россию: как заказать и сколько будет стоить

Дилеры в Сочи, Краснодаре и Минеральных Водах предлагают под заказ привезти популярный в России кроссовер Toyota RAV4. Поскольку официальных каналов поставок не осталось, дилерам пришлось искать новые пути ввоза машин в страну. На помощь пришел Китай: RAV4 будут доставляться напрямую с завода абсолютно новыми.
Привезти автомобиль обещают уже в декабре этого года, максимум в январе следующего.
В Россию будут привозить RAV4 с двухлитровым мотором. Можно будет выбрать версию с передним или полным приводом. Первый обойдется покупателю с 3,54 млн рублей, а за топовую комплектацию необходимо заплатить 4,29 млн рублей.
Дилеры обещают гарантию на автомобиль два года или 75 тыс. километров пробега, сообщает портал «Южные автомобили».
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.