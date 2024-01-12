Двигатели автомобилей для рынка России дефорсируют – правда или миф?

Эксперт «За рулем» объясняет принцип адаптации моторов под местные условия

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Правда ли, что для российского рынка мощность двигателя может отличаться от других стран?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, «За рулем»:

– В прежние времена основная масса дефорсированных для нашего рынка моторов была мощностью 245–249 л. с. В своих оригинальных версиях они были мощнее, а в России их загоняли под налоговыгодную отдачу.

Реже встречались двигатели под планку 150 л. с. – поскольку разница со следующей налоговой ставкой невелика. Наши замеры на стендах показывали, что далеко не всегда у двигателей действительно отнимали силы.

В иных случаях мотор могут прошить на меньшую отдачу, например, чтобы адаптировать его под менее качественное топливо.

Китайские марки переняли эту традицию и на многих моторах тоже стараются уложиться до 150, 200 или 250 л. с.

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