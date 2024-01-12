Двигатели автомобилей для рынка России дефорсируют – правда или миф?

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Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Правда ли, что для российского рынка мощность двигателя может отличаться от других стран?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, «За рулем»:

– В прежние времена основная масса дефорсированных для нашего рынка моторов была мощностью 245–249 л. с. В своих оригинальных версиях они были мощнее, а в России их загоняли под налоговыгодную отдачу.

Реже встречались двигатели под планку 150 л. с. – поскольку разница со следующей налоговой ставкой невелика. Наши замеры на стендах показывали, что далеко не всегда у двигателей действительно отнимали силы.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Еще один кроссовер из Китая (и он дешевле конкурентов!)

В иных случаях мотор могут прошить на меньшую отдачу, например, чтобы адаптировать его под менее качественное топливо.

Китайские марки переняли эту традицию и на многих моторах тоже стараются уложиться до 150, 200 или 250 л. с.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:freepik / standert и «За рулем»
12.01.2024
Фото:freepik / standert и «За рулем»
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