Рамные внедорожники от 3,8 млн – китайские против корейского
Этот тест имел все шансы не состояться.
Забрав в пресс-парке KGM Rexton, я выехал на московскую кольцевую, выбрался в левый ряд и включил круиз-контроль. И с большим опозданием понял, что тормозить вместе с потоком машина не собирается. Избаловался, конечно, но никак не ожидал, что в машине за 6,2 млн рублей (базовая версия оценена в 5,8 млн) нет почти никаких систем активной безопасности. Rexton даже подруливать сам не умеет: у него олдскульный гидроусилитель руля. Зато – не «китаец»!
Oting Paladin оснащен всеми современными ассистентами водителя и прельщает богато оформленным салоном. Но по своей сущности это рамник старой школы, что он и демонстрирует всем своим видом.
Полноприводный Paladin стоит от 4,25 до 4,5 млн рублей. Он, кстати, тоже не совсем «китаец». В КНР известен как Nissan Terra, японская марка значится и на некоторых комплектующих – например, стеклах. Да и инструкция предписывает заливать оригинальные масла Nissan.
Haval H9 впору назвать аксакалом. Первое поколение еще на многонациональном российском рынке сумело завоевать популярность и уважение, несмотря на нескромную для китайского автомобиля цену. Ровно десять лет назад «девятка» появилась у нас за – только не плачьте! – 2,15 млн рублей. Тогда это казалось безумием.
Вторая генерация стоит 4,4–4,9 млн рублей с бензиновым мотором и 4,5– 5 млн рублей – с дизелем. На легковых «китайцах» двигатели на тяжелом топливе почти не встречаются, поэтому взяли мы именно такой вариант.
| Oting Paladin
Построен на базе пикапа Nissan Navara, в Китае продается под именем Nissan Terra с 2018 года. Сборка – Чжэнчжоу, Китай.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
2.0 турбо (218 л. с.) от 3 799 000 ₽
|Haval H9
Сменил машину первого поколения на нашем рынке летом 2024 года. Поставляют из Китая, но с обширной адаптацией для России.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:
2.0 (218 л. с.) от 4 399 000 ₽
дизельный:
2.4 (184 л. с.) от 4 499 000 ₽
| KGM Rexton
Под маркой SsangYong представлен в 2017 году. Модернизирован в 2023 году и одновременно сменил бренд на KGM после банкротства SsangYong. Запуск в России состоялся весной этого года.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
2.0 (225 л. с.) от 5 790 000 ₽
Дизайн Haval H9, KGM Rexton и Oting Paladin
Paladin выглядит монументально, напоминая хорошо знакомые рамники Mitsubishi Pajero Sport или Toyota Fortuner. В него нужно не садиться – восходить. Подножки для этого могли бы быть пошире, да и ручку на передние стойки кузова стоило поставить.
Rexton совсем другой. Снаружи можно усомниться, что машина рамная. Вместо подножек – по-кроссоверному уходящие до днища двери. Ручек на стойках нет. Много ли сэкономили? Пропорции несколько напоминают вэн. При самой маленькой длине у KGM самая большая колесная база.
Haval Н9 удачно вобрал в себя черты кроссовера и внедорожника. Кузов окрашен «в пол», зато со ступеньками и полным комплектом внутренних ручек. Клиренс самый скромный, однако по углам въезда-съезда «девятка» превосходит Rexton. Да и квадратный дизайн не оставляет сомнений: перед нами умелый «проходимец».
Конструктивно честные внедорожники не меняются десятилетиями. Но не по интерьеру. Вот и в нашей компании отделка одна другой краше: светло-бежевая, бело-коричневая, терракотовая. Сюда точно можно в обуви?
Haval H9, KGM Rexton и Oting Paladin на асфальте
В прежние времена мощный бензиновый двигатель на классическом внедорожнике был экзотикой. Теперь выбирать не приходится.
Oting (читай: Nissan) оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi на 218 сил. Восьмиступенчатый автомат ZF щелкает шустро, однако в замерах к заявленным производителем «менее 10 с» до 100 км/ч мы приблизиться не смогли. Лучший результат – 11 с.
Могло быть и лучше, но тестовая машина в июне почему-то оказалась обута в зимние шины. В заднеприводном режиме они быстро уходили в пробуксовку, приходилось задействовать полный привод со всеми сопутствующими потерями.
Хотя в целом грех жаловаться: тянет Paladin знатно. Разве что раздражает тормознутость джойстика коробки передач – как при переходе между драйвом и реверсом, так и при включении паркинга.
KGM всего на семь «лошадей» мощнее, зато тяжелее почти на полтора центнера, и в коробке у него только шесть передач.
На удивление, тут картина с динамикой обратная. Паспортные 11,5 с до сотни остались далеко позади: Rexton уложился в 10 с. Как и Oting, он легко уходит за границу заявленной максимальной скорости. Впечатление портят приходящие на руль удары от дорожных дефектов.
Haval рекордов не обещал изначально. Его дизель слабее, а снаряженная масса, по нашим замерам, больше конкурентов на 383–524 кг.
И всё же вместо обещанных 14 с выдал сотню за 13,2 секунды. Как и у соперников, спортивный ездовой режим никакой прибавки в динамике не дает. Зато Н9 в нем вызывающе резко щелкает передачами 9‑ступенчатого автомата.
Обратная сторона медали – экономичность дизеля. На 100 км он берет минимум на два литра меньше соперников, а в городе разница будет еще заметнее.
