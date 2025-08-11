Рамные внедорожники от 3,8 млн – китайские против корейского

«За рулем» протестировал полноприводники Haval H9, KGM Rexton и Oting Paladin

Этот тест имел все шансы не состояться.

Забрав в пресс-парке KGM Rexton, я выехал на московскую кольцевую, выбрался в левый ряд и включил круиз-контроль. И с большим опозданием понял, что тормозить вместе с потоком машина не собирается. Избаловался, конечно, но никак не ожидал, что в машине за 6,2 млн рублей (базовая версия оценена в 5,8 млн) нет почти никаких систем активной безопасности. Rexton даже подруливать сам не умеет: у него олдскульный гидроусилитель руля. Зато – не «китаец»!

Oting Paladin оснащен всеми современными ассистентами водителя и прельщает богато оформленным салоном. Но по своей сущности это рамник старой школы, что он и демонстрирует всем своим видом.

Полноприводный Paladin стоит от 4,25 до 4,5 млн рублей. Он, кстати, тоже не совсем «китаец». В КНР известен как Nissan Terra, японская марка значится и на некоторых комплектующих – например, стеклах. Да и инструкция предписывает заливать оригинальные масла Nissan.

Haval H9 впору назвать аксакалом. Первое поколение еще на многонациональном российском рынке сумело завоевать популярность и уважение, несмотря на нескромную для китайского автомобиля цену. Ровно десять лет назад «девятка» появилась у нас за – только не плачьте! – 2,15 млн рублей. Тогда это казалось безумием.

Вторая генерация стоит 4,4–4,9 млн рублей с бензиновым мотором и 4,5– 5 млн рублей – с дизелем. На легковых «китайцах» двигатели на тяжелом топливе почти не встречаются, поэтому взяли мы именно такой вариант.

Oting Paladin

Построен на базе пикапа Nissan Navara, в Китае продается под именем Nissan Terra с 2018 года. Сборка – Чжэнчжоу, Китай.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

2.0 турбо (218 л. с.) от 3 799 000 ₽ Haval H9

Сменил машину первого поколения на нашем рынке летом 2024 года. Поставляют из Китая, но с обширной адаптацией для России.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:

2.0 (218 л. с.) от 4 399 000 ₽

дизельный:

2.4 (184 л. с.) от 4 499 000 ₽ KGM Rexton

Под маркой SsangYong представлен в 2017 году. Модернизирован в 2023 году и одновременно сменил бренд на KGM после банкротства SsangYong. Запуск в России состоялся весной этого года.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

2.0 (225 л. с.) от 5 790 000 ₽

Дизайн Haval H9, KGM Rexton и Oting Paladin

Paladin выглядит монументально, напоминая хорошо знакомые рамники Mitsubishi Pajero Sport или Toyota Fortuner. В него нужно не садиться – восходить. Подножки для этого могли бы быть пошире, да и ручку на передние стойки кузова стоило поставить.

Rexton совсем другой. Снаружи можно усомниться, что машина рамная. Вместо подножек – по-кроссоверному уходящие до днища двери. Ручек на стойках нет. Много ли сэкономили? Пропорции несколько напоминают вэн. При самой маленькой длине у KGM самая большая колесная база.

Haval Н9 удачно вобрал в себя черты кроссовера и внедорожника. Кузов окрашен «в пол», зато со ступеньками и полным комплектом внутренних ручек. Клиренс самый скромный, однако по углам въезда-съезда «девятка» превосходит Rexton. Да и квадратный дизайн не оставляет сомнений: перед нами умелый «проходимец».

Конструктивно честные внедорожники не меняются десятилетиями. Но не по интерьеру. Вот и в нашей компании отделка одна другой краше: светло-бежевая, бело-коричневая, терракотовая. Сюда точно можно в обуви?

Haval H9, KGM Rexton и Oting Paladin на асфальте

В прежние времена мощный бензиновый двигатель на классическом внедорожнике был экзотикой. Теперь выбирать не приходится.

По трансмиссионному оснащению Paladin ровня Н9: понижайка, блокировки обоих межколесных дифференциалов, функция «танкового» разворота. Только вместо муфты на Отинге стоит компромиссный part-time.

Агрегаты Отинга надежно прикрыты снизу металлом. Но сразу за бампером есть пластиковый фрагмент, который на тестовой машине уже был начисто утрачен. Сзади никаких откровений: мощный неразрезной мост, подвешенный на пружинах и тягах.

Oting (читай: Nissan) оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi на 218 сил. Восьмиступенчатый автомат ZF щелкает шустро, однако в замерах к заявленным производителем «менее 10 с» до 100 км/ч мы приблизиться не смогли. Лучший результат – 11 с.

Могло быть и лучше, но тестовая машина в июне почему-то оказалась обута в зимние шины. В заднеприводном режиме они быстро уходили в пробуксовку, приходилось задействовать полный привод со всеми сопутствующими потерями.

Хотя в целом грех жаловаться: тянет Paladin знатно. Разве что раздражает тормознутость джойстика коробки передач – как при переходе между драйвом и реверсом, так и при включении паркинга.

У Рекстона – жестко подключаемый полный привод с понижайкой. Блокировок нет ни сзади, ни спереди. Электроника пытается имитировать их, но с наших роликовых платформ KGM не съехал. Скорее всего, в грязи сядет он раньше соперников.

Никакой защиты на Rexton штатно не ставится. Однако агрегаты защищены мощными поперечными балками. Сзади на Рекстоне установлен мост, подвешенный на пяти тягах.

KGM всего на семь «лошадей» мощнее, зато тяжелее почти на полтора центнера, и в коробке у него только шесть передач.

На удивление, тут картина с динамикой обратная. Паспортные 11,5 с до сотни остались далеко позади: Rexton уложился в 10 с. Как и Oting, он легко уходит за границу заявленной максимальной скорости. Впечатление портят приходящие на руль удары от дорожных дефектов.

Haval рекордов не обещал изначально. Его дизель слабее, а снаряженная масса, по нашим замерам, больше конкурентов на 383–524 кг.

И всё же вместо обещанных 14 с выдал сотню за 13,2 секунды. Как и у соперников, спортивный ездовой режим никакой прибавки в динамике не дает. Зато Н9 в нем вызывающе резко щелкает передачами 9‑ступенчатого автомата.

Обратная сторона медали – экономичность дизеля. На 100 км он берет минимум на два литра меньше соперников, а в городе разница будет еще заметнее.

В старшей из двух комплектаций Haval обретает блокировку переднего межколесного дифференциала. Хотя даже базовый Н9 может съехать с выставленных диагонально роликовых платформ без включения задней блокировки: спасибо умной электронике.

С завода на Хавейле стоит мощная стальная защита двигателя, коробки передач и топливного бака. Запаска – под полом. Подготовка под фаркоп – с нестандартной 13-контактной розеткой.

