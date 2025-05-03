8500 км с китайским рамником нового поколения — как едет? Что не понравилось?
Первый отчет по эксплуатации дизельного Haval H9 из парка «За рулем»
Haval H9, 2.4D (184 л. с.), A9
- Изготовитель – ООО Хавейл Мотор Рус
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года
- Пробег на момент отчета – 8500 км
Первые впечатления от этого рамного внедорожника: удобная посадка и много физических клавиш.
Несмотря на заявленные производителем аж 14 секунд до 100 км/ч, Н9 едет динамично. И расход у дизеля 2.4 пока всего 9 л/100 км.
Дизельный двигатель GW4D24 разработан с нуля — Haval H9 стал первым его носителем. Прежний турбодизель выдавал 190 сил с двух литров. Новый – 2,4 л и 184 л. с.
Девятиступенчатый гидромеханический автомат переключает передачи быстро и почти незаметно. На действия рулем Haval H9 реагирует с задержками, в поворотах ощутимо кренится.
Зато под колеса можно не смотреть – мелкие неровности растворяются, на более крупных слегка потряхивает.
Впереди у нас с H9 много тысяч километров. Интересно, как он проявит себя на длинной дистанции?
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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- Отчет по эксплуатации Haval Dargo в версии X читайте тут.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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03.05.2025
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Отзывы о Haval H9 (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
отличная машина
Недостатки:
нет
Комментарий:
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.
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