8500 км с китайским рамником нового поколения — как едет? Что не понравилось?

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Первый отчет по эксплуатации дизельного Haval H9 из парка «За рулем»

Haval H9, 2.4D (184 л. с.), A9

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  • Изготовитель – ООО Хавейл Мотор Рус
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года
  • Пробег на момент отчета – 8500 км

Первые впечатления от этого рамного внедорожника: удобная посадка и много физических клавиш.

Несмотря на заявленные производителем аж 14 секунд до 100 км/ч, Н9 едет динамично. И расход у дизеля 2.4 пока всего 9 л/100 км.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Дизельный двигатель GW4D24 разработан с нуля — Haval H9 стал первым его носителем. Прежний турбодизель выдавал 190 сил с двух литров. Новый – 2,4 л и 184 л. с.
Дизельный двигатель GW4D24 разработан с нуля — Haval H9 стал первым его носителем. Прежний турбодизель выдавал 190 сил с двух литров. Новый – 2,4 л и 184 л. с.

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Девятиступенчатый гидромеханический автомат переключает передачи быстро и почти незаметно. На действия рулем Haval H9 реагирует с задержками, в поворотах ощутимо кренится.

Зато под колеса можно не смотреть – мелкие неровности растворяются, на более крупных слегка потряхивает.

Впереди у нас с H9 много тысяч километров. Интересно, как он проявит себя на длинной дистанции?

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • Отчет по эксплуатации Haval Dargo в версии X читайте тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Сачков Максим
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 19
03.05.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
отличная машина
Недостатки:
нет
Комментарий:
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.
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