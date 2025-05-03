8500 км с китайским рамником нового поколения — как едет? Что не понравилось?

Первый отчет по эксплуатации дизельного Haval H9 из парка «За рулем»

Haval H9, 2.4D (184 л. с.), A9

Изготовитель – ООО Хавейл Мотор Рус

– ООО Хавейл Мотор Рус Год выпуска – 2024

– 2024 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года

– с декабря 2024 года Пробег на момент отчета – 8500 км

Первые впечатления от этого рамного внедорожника: удобная посадка и много физических клавиш.

Несмотря на заявленные производителем аж 14 секунд до 100 км/ч, Н9 едет динамично. И расход у дизеля 2.4 пока всего 9 л/100 км.

Дизельный двигатель GW4D24 разработан с нуля — Haval H9 стал первым его носителем. Прежний турбодизель выдавал 190 сил с двух литров. Новый – 2,4 л и 184 л. с.

Девятиступенчатый гидромеханический автомат переключает передачи быстро и почти незаметно. На действия рулем Haval H9 реагирует с задержками, в поворотах ощутимо кренится.

Зато под колеса можно не смотреть – мелкие неровности растворяются, на более крупных слегка потряхивает.

Впереди у нас с H9 много тысяч километров. Интересно, как он проявит себя на длинной дистанции?

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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Отчет по эксплуатации Haval Dargo в версии X читайте тут.