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218-сильный рамный внедорожник на базе Nissan Terra рекордно подешевел

В России скидки на внедорожник Oting Paladin достигли 700 тыс. рублей

В РФ стал доступнее китайский рамный внедорожник Oting Paladin.

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Цены на автомобиль не изменились, но прямая скидка, доступная при покупке любой из четырех его комплектаций, выросла на 200 тыс. и составляет 700 тыс. рублей.

Автомобиль в самой доступной версии «Делюкс» 2WD стоит с учетом скидки 3,1 млн рублей. Самая дорогая комплектация «Престиж» 4WD с дисконтом обойдется в 3,8 млн рублей.

Oting Paladin
Oting Paladin

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Oting Paladin построен на платформе японского внедорожника Nissan Terra. Его продажи в России стартовали в феврале 2024 года.

Этот рамный внедорожник оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л. с. (360 Нм), 8-ступенчатой АКП. У автомобиля жестко подключаемый полный привод с тремя режимами блокировки дифференциала и понижающей передачей. Клиренс равен 215 мм.

Интерьер Oting Paladin
Интерьер Oting Paladin

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Базовая версия включает светодиодную оптику, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводную зарядку для смартфона, люк с электроприводом, парктроники и многое другое.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 7481
15.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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