5 метров, 218 сил, рама, блокировки – Nissan вернулся в Россию

Эксперт «За рулем» протестировал внедорожник Oting Paladin – аналог Nissan Terra

Oting Paladin – это перелицованный Nissan Terra, рамник для рынка Китая, созданный на базе пикапа Nissan Navara. С этого года он официально продается в России.

Стоит ли его рассматривать, если вам нужен большой рамный внедорожник? Что у него за двигатель, какая коробка? И как он себя чувствует на дороге и вне ее? Отвечаем.

Какие агрегаты у Oting Paladin

Под капотом китайского Nissan Terra стоит двухлитровый турбомотор Mitsubishi

Двигатель у Паладина оказался на удивление живой. С двухлитровым турбомотором Mitsubishi пятиметровый Oting ускоряется очень легко – 218 л.с. и 360 Нм. При этом средний расход держится в районе 11 л на 100 км. Последнее обстоятельство еще раз ставит под вопрос необходимость дизеля – отдача и расход такие же, а 95-й бензин сейчас дешевле дизтоплива. Остается еще вопрос ресурса, но ответ даст только время.

Сигнал от селектора автомата очень долго идет к блоку управления. Раскачаться на бездорожье не получится.

Коробка – классический гидромеханический автомат ZF. Восемь ступеней нарезаны очень плотно. Впечатление портит только селектор коробки. Сигнал от селектора к механизмам у Паладина перед включением драйва или реверса идет целую вечность. Раскачаться на бездорожье не получится.

Как едет Oting Paladin

Паладин невозмутимо мчит по ямам абсолютно любого калибра. У него совершенно невероятный запас прочности ходовой части. Отингу еще бы шумоизоляцию получше – частично прикрытые колесные арки и тончайшие боковые стекла делают шумовой фон неприлично высоким.

А вот на ровной дороге Oting не впечатляет. Из-за больших кренов внешнее колесо быстро разгружается и даже дорожные шины быстро теряют сцепление. Резкие маневры Oting с его длинным рулем (почти пять оборотов) тоже не любит. Этот автомобиль создан для прямых направлений. Хотя и тут требуется легкая корректировка курса.

На асфальте поведение Отинга оставляет желать лучшего – крены.

Другое дело – бездорожье. На нем Oting Paladin настоящий король. Под задним мостом Паладина аж 23 см, а под передним редуктором и вовсе 25.

Еще больше меня поразило передаточное число понижающей передачи – 3,48. Передний мост подключается жестко, а для настоящего бездорожья есть понижающая передача и блокировка обоих межколесных дифференциалов.

Возможности Паладина на бездорожье ограничивали лишь дорожные шины. Отличная геометрия и блокировки творят чудеса.

Кроме того у Паладина есть функция силового разворота, когда блокируется заднее внутреннее колесо. Остальные же колеса сразу срываются в пробуксовку – спасибо обычным кроссоверным покрышкам вместо «атэшек»).

Oting легко штурмует ходом раскисшую колею. На переднем фланге под бампером у Отинга есть пластиковый щиток, частично прикрывающий двигатель. Он героически пал жертвой первого касания грунта. Поэтому, если надумаете покупать Paladin, сразу ставьте металлическую защиту.

Салон Oting Paladin

Салон и багажник Паладина очень вместительные. Пока мы мерили объем, я боялся, что не хватит специальных тарированных кубиков (они нужны для измерения по методике VDA). Под крышу без раскладывания сидений влезает кубометр, и больше пятисот литров – под воображаемую шторку (увы, этого девайса у Паладина нет).

Багажник Паладина практически бездонный. В пятиместном варианте под крышу он вмещает кубометр груза.

Разработчики всеми силами стремились осовременить Oting Paladin, но нужного эффекта не добились. Пластмассовое дерево, светло-бежевая кожа и огромный планшет на панели лишь убеждают в том, что автомобиль был создан не вчера.

Спинки второго ряда регулируются по углу наклона. А вот места по высоте мало – люди выше среднего упрутся головой в потолок.

Вывод

Oting Paladin – это настоящий классический рамный внедорожник. Цены начинаются с 3,7 миллионов рублей. Что очень неплохо для пятиметрового рамника. Вот только это цена заднеприводной версии.

Самый доступный полноприводный Oting стоит уже 4,2 млн рублей, а самый дорогой – 4,5 млн. Цены сравнимы с соразмерным Танком 300. А он на фоне Паладине выглядит куда привлекательнее.

Не турбо, 92-й бензин и автомат – новый (не китайский!) кроссовер.