Nissan Terra — рамный ответ Pajero Sport и Fortuner

На Пекинском автосалоне нам попался еще один любопытный экспонат — Nissan Terra с рамой, построенный на одной платформе с Nissan Navara. Давайте узнаем, что общего у этих моделей и чем они отличаются.

  • Все знаковые премьеры китайских марок на Пекинском мотор-шоу 2018 — по ссылке.

Фото: Nissan

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