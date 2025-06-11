Надежные агрегаты, хорошая репутация: тест нового корейского рамника
После скитания по китайским и индийским рукам SsangYong стал собственностью крупной корейской компании KG Group. Отсюда и аббревиатура KGM (KG Mobility).
В Россию KGM пришел с четырьмя моделями, флагман среди которых – Rexton.
Это рамный внедорожник второго поколения, выпускающийся с 2017 года и ранее у нас не продававшийся. Подают это как первый за последние годы официальный выход на российский рынок автомобильной компании не из Китая. Хотя работа все-таки ведется через сугубо российского дистрибьютора.
Иной мир
Со сменой имени осталась старая знакомая эмблема. Но вот то, что теперь она венчает и руль с новомодным скосом обода внизу – не здорово. При активном вращении баранки на бездорожье он не к месту.
К месту были бы ручки на передних стойках. Водителю забираться в кузов, высоко стоящий на раме, еще нормально – можно хвататься за руль. А вот пассажир буквально запрыгивает.
Впрочем, сидеть всем удобно, а по салону рассыпано много обычных кнопок, от которых китайцы в последние годы нас отучают. Я уже машинально тянусь к 12‑дюймовому экрану, чтобы поменять температуру воздуха. Но под ним есть полноценный блок климат-контроля!
В основном меню хотелось бы видеть больше иконок – для дорогого и большого внедорожника всё слишком скромно. Хорошо хоть Android Auto с Apple CarPlay есть.
Без тяжелого топлива
Под капотом у Рекстона может быть только 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 225 л. с. В Корее в гамме еще есть турбодизель 2.2, но к нам его не привезут: с объемом свыше 2 литров утильсбор почти втрое больше.
Впрочем, жаловаться на отдачу бензинового двигателя не приходится. При этом расход топлива в рамках приличия – около 11 л/100 км в смешанном режиме.
А еще бензиновый Rexton на удивление тихий, особенно на высоких скоростях. Даже проверил свои уши прибором – на 100 км/ч действительно всего 67,5 дБА. Во многих больших кроссоверах, не говоря про рамники, шумнее.
Долгое замыкание
С управляемостью тоже порядок – если не пытаться удерживаться в повороте за каким-нибудь BMW Х5, то Rexton кажется весьма надежным и адекватным даже на ровной дороге. Не в последнюю очередь благодаря тому, что сзади многорычажная подвеска, а не цельный мост.
Правда, убедиться, не стала ли она недостатком на бездорожье, до конца не вышло. Ибо совершенно дорожные шины теряли контакт с поверхностью гораздо раньше, чем можно было исчерпать ходы подвесок и возможности трансмиссии.
Да, Rexton – внедорожник с классической схемой привода part-time, ручным подключением передка и понижающей передачей. Клиренс – больше 21 см. Правда, это без металлической защиты, которую обещают ставить уже в ближайшее время. Подвеска кочки и грунтовку терпит вполне достойно.
Трудности восприятия
У KGM получился отличный рамный внедорожник с небольшим списком недостатков. Один из которых, правда, перечеркивает всё хорошее: даже базовая версия стоит безумные 6,8 млн рублей, в 1,5 раза дороже Танка 300! А топовый Rexton Icon обойдется в 7,2 млн.
С таким ценником даже самые отчаянные «китаефобы» крепко задумаются. Остается надеяться, что прайс временный, ведь с конца 2025 года Rexton будет собираться в Калининграде.
Шестое чувство
На Рекстоне стоит классическая гидромеханическая коробка Aisin. Это шестиступенчатая модель TB60‑LS для платформ с продольным расположением двигателя. Автомат хорошо известен по таким японским моделям, как Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Isuzu D‑Max и Mazda BT‑50.
Коробка надежная и выдерживает больше 400 Н·м крутящего момента, но очень чувствительна к чистоте масла. Жидкость Toyota ATF WS нужно менять каждые 60 тысяч км. Для полной замены требуется 10 литров по 1750 рублей за литр.
Если пренебрегать заменой, то продуктами износа быстро забиваются соленоиды в гидроблоке. А в самых запущенных случаях страдает гидротрансформатор.
KGM Rexton
- Длина / ширина / высота / база 4850 / 1960 /1825 / 2865 мм
- Снаряженная / полная масса 2229 / 2840 кг
- Объем багажника 784/1977 л
- Максимальная скорость 185 км/ч
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 165 кВт / 225 л. с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1500–4500 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 70 л
- Трансмиссия полный привод; А6
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