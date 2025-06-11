Надежные агрегаты, хорошая репутация: тест нового корейского рамника

Внедорожник SsangYong Rexton теперь выпускается под маркой KGM

После скитания по китайским и индийским рукам SsangYong стал собственностью крупной корейской компании KG Group. Отсюда и аббревиатура KGM (KG Mobility).

В Россию KGM пришел с четырьмя моделями, флагман среди которых – Rexton.

Это рамный внедорожник второго поколения, выпускающийся с 2017 года и ранее у нас не продававшийся. Подают это как первый за последние годы официальный выход на российский рынок автомобильной компании не из Китая. Хотя работа ­все-таки ведется через сугубо российского дистрибьютора.

KGM Rexton. Цена в России от 6 790 000 ₽

Иной мир

Со сменой имени осталась старая знакомая эмблема. Но вот то, что теперь она венчает и руль с новомодным скосом обода внизу – не здорово. При активном вращении баранки на бездорожье он не к месту.

К месту были бы ручки на передних стойках. Водителю забираться в кузов, высоко стоящий на раме, еще нормально – можно хвататься за руль. А вот пассажир буквально запрыгивает.

Среди вариантов исполнения приборной панели самый удачный – с классическими приборами. С учетом цены машины медиасистема выглядит слишком скромно.

Вопросов к рабочему месту водителя нет, а классический селектор автомата после китайских дизайнерских вывертов – просто кайф!

Впрочем, сидеть всем удобно, а по салону рассыпано много обычных кнопок, от которых китайцы в последние годы нас отучают. Я уже машинально тянусь к 12‑дюймовому экрану, чтобы поменять температуру воздуха. Но под ним есть полноценный блок климат-контроля!

В основном меню хотелось бы видеть больше иконок – для дорогого и большого внедорожника всё слишком скромно. Хорошо хоть Android Auto с Apple CarPlay есть.

Без тяжелого топлива

Под капотом у Рекстона может быть только 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 225 л. с. В Корее в гамме еще есть турбодизель 2.2, но к нам его не привезут: с объемом свыше 2 литров утильсбор почти втрое больше.

Панель двухзонного климат-контроля в размерах едва не уступает центральному экрану. Есть обогрев руля. Раздаточная коробка от BorgWarner управляется шайбой.

Впрочем, жаловаться на отдачу бензинового двигателя не приходится. При этом расход топлива в рамках приличия – около 11 л/100 км в смешанном режиме.

А еще бензиновый Rexton на удивление тихий, особенно на высоких скоростях. Даже проверил свои уши прибором – на 100 км/ч действительно всего 67,5 дБА. Во многих больших кроссоверах, не говоря про рамники, шумнее.

Долгое замыкание

С управляемостью тоже порядок – если не пытаться удерживаться в повороте за каким-нибудь BMW Х5, то Rexton кажется весьма надежным и адекватным даже на ровной дороге. Не в последнюю очередь благодаря тому, что сзади многорычажная подвеска, а не цельный мост.

У передних сидений имеется не только ­обогрев, но и трехступенчатая вентиляция. Для пассажиров второго ряда есть дефлекторы вентиляции и обогрев сидений.

Правда, убедиться, не стала ли она недостатком на бездорожье, до конца не вышло. Ибо совершенно дорожные шины теряли контакт с поверхностью гораздо раньше, чем можно было исчерпать ходы подвесок и возможности трансмиссии.

Да, Rexton – внедорожник с классической схемой привода part-time, ручным подключением передка и понижающей передачей. Клиренс – больше 21 см. Правда, это без металлической защиты, которую обещают ставить уже в ближайшее время. Подвеска кочки и грунтовку терпит вполне достойно.

Запас пространства на втором ряду позволяет использовать машину как персоналку. На это намекает и возможность регулировки переднего правого сиденья с заднего ряда.

Трудности восприятия

У KGM получился отличный рамный внедорожник с небольшим списком недостатков. Один из которых, правда, перечеркивает всё хорошее: даже базовая версия стоит безумные 6,8 млн рублей, в 1,5 раза дороже Танка 300! А топовый Rexton Icon обойдется в 7,2 млн.

С таким ценником даже самые отчаянные «китаефобы» крепко задумаются. Остается надеяться, что прайс временный, ведь с конца 2025 года Rexton будет собираться в Калининграде.

Уже непривычно, когда шторка багажника – не опция. Фальшпол можно фиксировать на двух уровнях. Запаска – под задним свесом машины.

Шестое чувство

На Рекстоне стоит классическая гидромеханическая коробка Aisin. Это шестиступенчатая модель TB60‑LS для платформ с продольным расположением двигателя. Автомат хорошо известен по таким японским моделям, как Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Isuzu D‑Max и Mazda BT‑50.

Содержание сверхпрочной стали в раме больше 60%, а в кузове – 81,7%.

Коробка надежная и выдерживает больше 400 Н·м крутящего момента, но очень чувствительна к чистоте масла. Жидкость Toyota ATF WS нужно менять каждые 60 тысяч км. Для полной замены требуется 10 литров по 1750 рублей за литр.

Если пренебрегать заменой, то продуктами износа быстро забиваются соленоиды в гидроблоке. А в самых запущенных случаях страдает гидротрансформатор.

Rexton может законно тащить прицеп: тягово‑сцепное устройство внесено в ОТТС. Заводская гарантия на машину – 5 лет или 100 тысяч км.

Сбалансированный и вместительный рамный внедорожник Почему так дорого?

KGM Rexton

Длина / ширина / высота / база 4850 / 1960 /1825 / 2865 мм

4850 / 1960 /1825 / 2865 мм Снаряженная / полная масса 2229 / 2840 кг

2229 / 2840 кг Объем багажника 784/1977 л

784/1977 л Максимальная скорость 185 км/ч

185 км/ч Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 165 кВт / 225 л. с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1500–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 165 кВт / 225 л. с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1500–4500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 70 л

АИ-95 / 70 л Трансмиссия полный привод; А6