В России запускается производство новых кроссоверов — известны сроки

Сборка кроссоверов KGM (SsangYong) начнется на «Автоторе» до конца 2025 года

Перезапущенный бренд SsangYong, именуемый теперь KGM, подтвердил намерение начать сборку кроссоверов на конвейере «Автотора» в Калининграде. По новой информации, производство стартует до конца 2025 года, сообщает источник со ссылкой на представителя официального дистрибьютора KGM в России, компании «Рэкс Моторс». Какие именно модели будут производиться, пока не уточняется.

KGM Torres

Известно, что в рамках организации сборки на «Автоторе» модели пройдут адаптацию. В частности, в оснащении появятся бачок для омывающей жидкости увеличенного объема и подогрев лобового стекла.

Напомним, что с марта 2025 года кроссоверы KGM доставляются в Россию из Южной Кореи. Сейчас модельную линейку составляют кроссоверы Tivoli, Korando и Torres, а также внедорожник Rexton. Компактный кроссовер KGM Tivoli предлагается по цене от 3,59 млн рублей, кроссоверы Korando и Torres стоят от 4,39 млн и 5,15 млн рублей, а цена рамного внедорожника Rexton стартует от 6,79 млн рублей.

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Источник: Автопоток