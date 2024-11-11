#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...
Названы причины, по которым китайские электрокары дешевле европейских
15 ноября
Названы причины, по которым китайские электрокары дешевле европейских
«Коммерсант»: китайцы контролируют выпуск...

Еще один бренд (не китайский) будет выпускать автомобили в России

Максим Кадаков: KGM (бывший SsangYong) начнет выпускать автомобили в России

Такой новостью поделился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в эфире передачи «Рулевой» на радиостанции «Вести FM».

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Говоря о возвращении марки SsangYong на российский рынок под новым брендом (KGM), он отметил, что сама марка в Россию не возвращается, поскольку это корейская компания, а корейцы не смогут поставлять автомобили в Россию, пока не будут сняты санкции. Однако модели, ранее выпущенные под брендом SsangYong, будут поставляться российскими дистрибьюторами.

Поставка будет осуществляться не напрямую, а через Среднюю Азию, и на российском рынке появятся модели Tivoli, Rexton и Action. Важно, что гарантия на эти автомобили будет не заводская, а от дистрибьютора, подчеркнул Максим Кадаков.

Рекомендуем
Япония уточнила санкции по гибридам: что можно вывозить, а что нет. Будет больше выбор?

Качество этих машин россиянам известно. Дизайн моделей сильно изменился, однако техническая начинка осталась, в основном, прежней, что подтверждает их проверенную временем надежность. Для российских покупателей это, безусловно, плюс, особенно с учетом наличия гарантии от дистрибьютора.

Самое главное, что было озвучено в эфире: есть планы по организации производства этих автомобилей в России. Это, однако, произойдет не в ближайшее время, а не ранее 2025 года.

Как именно будут собираться машины – крупноузловым методом или по другой технологии, – этот вопрос пока остается открытым.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Теперь автомобили выпускаются под пока непривычным для россиян брендом KGM, так как марка SsangYong была переименована в 2023 году. Бренд перешел под контроль крупного корейского конгломерата KG Group, который работает в различных отраслях промышленности, включая химию и металлургию. Буква «M» в аббревиатуре KGM означает mobility.

Ранее мы сообщали, что выход бренда KGM на российский рынок запланирован на 2025 год. В настоящее время дистрибьютор работает над формированием дилерской сети.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 571
11.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0