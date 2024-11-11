Еще один бренд (не китайский) будет выпускать автомобили в России

Максим Кадаков: KGM (бывший SsangYong) начнет выпускать автомобили в России

Такой новостью поделился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в эфире передачи «Рулевой» на радиостанции «Вести FM».

Говоря о возвращении марки SsangYong на российский рынок под новым брендом (KGM), он отметил, что сама марка в Россию не возвращается, поскольку это корейская компания, а корейцы не смогут поставлять автомобили в Россию, пока не будут сняты санкции. Однако модели, ранее выпущенные под брендом SsangYong, будут поставляться российскими дистрибьюторами.

Поставка будет осуществляться не напрямую, а через Среднюю Азию, и на российском рынке появятся модели Tivoli, Rexton и Action. Важно, что гарантия на эти автомобили будет не заводская, а от дистрибьютора, подчеркнул Максим Кадаков.

Качество этих машин россиянам известно. Дизайн моделей сильно изменился, однако техническая начинка осталась, в основном, прежней, что подтверждает их проверенную временем надежность. Для российских покупателей это, безусловно, плюс, особенно с учетом наличия гарантии от дистрибьютора.

Самое главное, что было озвучено в эфире: есть планы по организации производства этих автомобилей в России. Это, однако, произойдет не в ближайшее время, а не ранее 2025 года.

Как именно будут собираться машины – крупноузловым методом или по другой технологии, – этот вопрос пока остается открытым.

Теперь автомобили выпускаются под пока непривычным для россиян брендом KGM, так как марка SsangYong была переименована в 2023 году. Бренд перешел под контроль крупного корейского конгломерата KG Group, который работает в различных отраслях промышленности, включая химию и металлургию. Буква «M» в аббревиатуре KGM означает mobility.

Ранее мы сообщали, что выход бренда KGM на российский рынок запланирован на 2025 год. В настоящее время дистрибьютор работает над формированием дилерской сети.

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