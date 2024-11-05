В России официально будут продавать кроссоверы из Южной Кореи – есть 4х4

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SsangYong возвращается в Россию под брендом KGM — старт продаж в 2025 году

Выход корейского бренда KGM (бывший SsangYong) планируется в России в 2025 году. Об этом рассказал генеральный директор официального дистрибьютора на территории РФ «РЭКС Моторс» Виталий Осипов.

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«Модельный ряд KGM будет представлен автомобилями как с полным, так и с передним приводом. В настоящее время автомобили бренда проходят процесс сертификации. Старт продаж запланирован в 1-м квартале 2025 года», – уточнил топ-менеджер.

В настоящее время дистрибьютор формирует дилерскую сеть, при этом в компании заверяют, что покупателям и владельцам автомобилей KGM обеспечат самое высокое качество обслуживания.

Напомним, в 2022 году SsangYong сменил владельца и вошел в KG Group, сменив название на KGM (сокращенно от KG Mobility). Модельный ряд бренда представлен кроссоверами Torres и Torres EVX, а также Musso, Musso Grand, Rexton, Tivoli и др.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Ssang Yong
Количество просмотров 9726
05.11.2024 
Фото:Ssang Yong
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