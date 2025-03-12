Гарантия 5 лет: на российском рынке появились новые корейские кроссоверы

В России стартовали продажи автомобилей южнокорейской марки KGM

В РФ стартовали продажи автомобилей южнокорейской марки KGM (прежнее название SsangYong), сообщает пресс-служба компании «Рэкс Моторс», дистрибьютора машин марки.

KGM Tivoli

Так, компактный кроссовер KGM Tivoli предлагается по цене от 3,59 млн рублей. Кроссоверы Korando и Torres стоят от 4,39 млн и 5,15 млн рублей соответственно. Цена рамного внедорожника Rexton стартует от 6,79 млн рублей. Все эти автомобили производят в Южной Корее, обещана пятилетняя поддержка на рынке РФ.

Интерьер KGM Tivoli

Ранее сообщалось, что «Рэкс Моторс» намерена начать сборку автомобилей бренда KGM на заводе «Автотор» в Калининградской области осенью 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

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Источник: Российская газета