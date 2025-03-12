#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер KGM Tivoli
12 марта
Гарантия 5 лет: на российском рынке появились новые корейские кроссоверы
В России стартовали продажи автомобилей...
Разработкой спецификации авто для такси может заняться рабочая комиссия
12 марта
Разработкой спецификации авто для такси может заняться рабочая комиссия
Представители сферы такси просят на год...
Интерьер Lynk&Co 900
12 марта
Турбодизель и инновационный аккумулятор — на рынок выходит 845-сильный кроссовер
Раскрыты подробности премиального...

Гарантия 5 лет: на российском рынке появились новые корейские кроссоверы

В России стартовали продажи автомобилей южнокорейской марки KGM

В РФ стартовали продажи автомобилей южнокорейской марки KGM (прежнее название SsangYong), сообщает пресс-служба компании «Рэкс Моторс», дистрибьютора машин марки.

KGM Tivoli
KGM Tivoli

Так, компактный кроссовер KGM Tivoli предлагается по цене от 3,59 млн рублей. Кроссоверы Korando и Torres стоят от 4,39 млн и 5,15 млн рублей соответственно. Цена рамного внедорожника Rexton стартует от 6,79 млн рублей. Все эти автомобили производят в Южной Корее, обещана пятилетняя поддержка на рынке РФ.

Интерьер KGM Tivoli
Интерьер KGM Tivoli

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Большой тест недорогих кроссоверов — белорусская сборка против китайской

Ранее сообщалось, что «Рэкс Моторс» намерена начать сборку автомобилей бренда KGM на заводе «Автотор» в Калининградской области осенью 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:KGM
12.03.2025 
Фото:KGM
Поделиться:
Оцените материал:
0