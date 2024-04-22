Воскрешение корейской марки на рынке Европы — названы цены нового внедорожника

Названы цены всех 3 комплектаций нового внедорожника KGM Torres EVX

Компания KGM запускает на рынок Европе абсолютно новую модель внедорожника, разработанного под руководством SsangYong. Речь идет о KGM Torres EVX, в настоящее время на авторынках европейских стран продается Torres с топливными двигателями, теперь предлагается электрическая версия.

Размерами в длину KGM Torres EVX – примерно 4,72 метра, кроссовер сопоставим с Tesla Model Y, но в целом размерами он ближе к тому же Renault Scenic. Обе эти модели новинка опережает по стоимости – цена KGM Torres стартует от 41 250 евро (4,1 млн рублей по актуальному курсу). Несмотря на ценник, такая стоимость считается конкурентоспособной.

У Torres EVX электродвигатель мощностью 207 л.с. на передних колесах и батарея LFP емкостью 73,4 кВт-ч от BYD. Благодаря такой силовой установке внедорожнику с 20-дюймовыми колесами хватит запаса хода до 462 км по циклу WLTP. А на колесах меньшего размера — расстояние увеличится еще больше. И по цене, и по запасу хода внедорожник опережает относительно недорогие версии доступных Tesla Model Y и Renault Scenic. На зарядку от 10 до 80% KGM Torres EVX потребуется, чуть больше получаса – 37 минут при помощи устройства быстрой зарядки максимальной мощностью 120 кВт.

KGM Torres EVX

Внедорожник способен буксировать груз до 1500 кг, интересно, что название модели пока не раскрывается. Производитель гарантирует полную гарантию на автомобиль на 7 лет (150 тыс. км пробега). Гарантия на аккумулятор составляет 10 лет и 1 млн км пробега. Внедорожник предлагается в трех комплектациях: базовая Bronze стоит 41 250 евро (4,1 млн рублей). За 45 550 евро (4,5 млн рублей) можно купить Platinum, в этой комплектации есть тепловой насос. Самой дорогой является Titanium — ее цена 49 550 евро (4,9 млн рублей).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: 32cars.ru