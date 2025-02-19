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Известны сроки продаж корейских кроссоверов — автомобили уже получили ОТТС

На Автоторе в Калининграде наладят выпуск автомобилей корейского бренда KGM

Сборку автомобилей корейского бренда KGM (бывший SsangYong) наладят на мощностях завода Автотор в Калининграде. Об этом заявил генеральный директор «Рэкс Моторс» Виталий Осипов в ходе пресс-конференции бренда в России.

«Старт производства автомобилей запланирован на осень 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор "Рэкс Моторс" Виталий Осипов», — уточнил топ-менеджер.
KGM Torres
KGM Torres
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«Рэкс Моторс» является дистрибьютором KGM в России. В линейке бренда для российского рынка планируется выпуск трех кроссоверов: Tivoli, Korando, Torres и рамного внедорожника Rexton.

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На эти автомобили уже получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). За первый год планируется реализовать на рынке РФ 20 тыс. автомобилей.

Для покупателей автомобилей российский дистрибьютор предоставит гарантию на пять лет. Старт продаж запланирован на март 2025 года, продажи внедорожника Rexton начнутся текущей осенью.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:AP/TASS
Количество просмотров 7
19.02.2025 
Фото:AP/TASS
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