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В ближайшие два года в России запустят в эксплуатацию 12 автозаводов

Автотор в рамках спецконтракта вложит в развитие автоотрасли более ₽70 млрд

Отечественное предприятие «Автотор» в рамках реализации специального инвестиционного контракта (СПИК) в 2024 году инвестировало более семи миллиардов рублей в модернизацию и открытие новых заводов по углублению технологии производства автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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СПИК подписали еще в 2019 году Минпромторг РФ, правительство Калининградской области и автозавод. В рамках соглашения инвестор создает и модернизирует производство, а взамен получает различные льготы и субсидии, а также компенсацию утильсбора. Срок действия договора заканчивается в 2033 году, до того времени «Автотор» вложит более 70 млрд рублей.

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В период с 2019 по 2024 годы «Автотор» инвестировал более 20 млрд рублей, благодаря этому силами специалистов предприятия модернизировали окрасочное производство, мощность которого после этого увеличилась с 40 тыс. до 75 тыс. кузовов в год. В настоящее время ведутся работы по запуску линии роботизированной сварки, кроме того, возведен комплекс логистики и комплектации на 60 тыс. кв. м.

В 2024 году запущено производство электродвигателей, в режиме пусконаладки находятся заводы по производству электронных систем управления, технических средств реабилитации и компактных автомобилей на электроэнергии.

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В рамках заключенного в 2021 году дополнительного соглашения «Автотор» увеличил инвестиции на 20 млрд рублей для создания производства электромобилей и автокомпонентов для них.

В планах предприятия – строительство 12 новых заводов, большинство из которых введут в эксплуатацию в 2025 году, и еще несколько предприятий – в 2026 году. В компании пока воздерживаются от подробностей и не раскрывают информацию о том, какие именно заводы запустят в текущем году.

Источник: spb.vedomosti.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 19
18.02.2025 
Фото:freepik / usertrmk
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