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Стало известно, на основании чего таможня доначисляет утильсбор

ФТС объяснила, за что и почему требует доплатить утильсбор

ФТС представила официальный ответ на запрос о том, почему пересчитали ставки ранее уплаченного гражданами утилизационного сбора за ввезенные в страну авто для личного пользования. Ведомство сослалось на Постановление Правительства от 2013 года номер 1291.

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Уточняется, что правилами установлены разные коэффициенты расчета суммы уплачиваемого утилизационного сбора для физлиц. Они зависят от цели использования транспортного средства (ТС) (личные и иные).

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ТС, которое ввезли для личного пользования, должно соответствовать критериям, установленным Правилами. Подобное соответствие подтверждается документально.

Если будут установлены факты несоответствия критериям отнесения ТС к автомобилям для личного пользования, то сумма утильсбора пересчитывается, и разницу необходимо доплатить, пояснили в ФТС.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Количество просмотров 15
11.02.2025 
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
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