Стало известно, на основании чего таможня доначисляет утильсбор

ФТС объяснила, за что и почему требует доплатить утильсбор

ФТС представила официальный ответ на запрос о том, почему пересчитали ставки ранее уплаченного гражданами утилизационного сбора за ввезенные в страну авто для личного пользования. Ведомство сослалось на Постановление Правительства от 2013 года номер 1291.

Уточняется, что правилами установлены разные коэффициенты расчета суммы уплачиваемого утилизационного сбора для физлиц. Они зависят от цели использования транспортного средства (ТС) (личные и иные).

ТС, которое ввезли для личного пользования, должно соответствовать критериям, установленным Правилами. Подобное соответствие подтверждается документально.

Если будут установлены факты несоответствия критериям отнесения ТС к автомобилям для личного пользования, то сумма утильсбора пересчитывается, и разницу необходимо доплатить, пояснили в ФТС.

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Источник: Autonews.ru