«Китаец» или «европеец»? — сравнили кроссоверы 4х2 от 3 млн рублей

«За рулем» провел тест-драйв среднеразмерных паркетников Geely Cityray и Citroen C5 Aircross

Когда год назад появился Atlas нового поколения, в модельном ряду Geely образовался большой зазор между компактным Кулреем и изрядно подросшим Атласом. Напрашивался «промежуточный» кроссовер – им стал Cityray. Внешне он изрядно смахивает на старшего «братца», но в отличие от него трансмиссии 4×4 не предлагает – привод исключительно ­передний.

Citroen C5 Aircross тоже обходится без версии со всеми ведущими. Этот кроссовер европейской марки продается в России не по параллельным каналам: с заводской гарантией и прочими привычными вещами.

Geely Cityray и Citroen C5 Aircross

Geely Cityray

Мировую премьеру провели в 2022 году, однако до России кроссовер добрался только через полтора года. Выпускают в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.5 (147 л. с.) от 2 854 190 ₽ Citroen C5 Aircross

Первый показ состоялся в 2017 году, а три года назад был проведен рестайлинг. Производство – КНР либо Россия.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.6 л (175 л. с.) от 3 899 000 ₽

Сколько стоят Geely Cityray и Citroen C5 Aircross?

До 2022 года средний китайский переднеприводный С‑кроссовер (тот же Geely Atlas) предлагался за 1,5 млн рублей. Европейские аналоги стоили 2–2,5 млн рублей. Citroen C5 Aircross был одним из самых дорогих – до трех миллионов.

Что мы видим сегодня? Цены на «китайцев» выросли вдвое. C5 Aircross тоже подорожал, однако не столь драматично: его предлагают за 3,9 млн рублей – на миллион дороже, чем в прежние времена. Получается, что если раньше между этими кроссоверами была двукратная разница, то теперь – меньше четверти. В общем, есть о чем задуматься. Особенно – о ценообразовании на китайские машины.

Кто быстрее – Geely Cityray или Citroen C5 Aircross?

Взвешивание в нашем техцентре показало, что Cityray на 33 кг тяжелее, чем С5. Кроме того, он на 38 «лошадей» слабее его. Прочтя эти строки, сложно усомниться в том, что Geely уступит в динамике сопернику. На деле же Cityray уезжает от Ситроена как от стоячего. Сотню удалось набрать за 8,8 с – даже чуть быстрее паспортного показателя.

Cityray едет задиристо – это один из самых бодрых кроссоверов в сегменте. Капот Geely удерживает «ручной» упор. Зато почти весь периметр закрыт резиновым уплотнителем. Мотор BHE15‑EFZ – с ременным приводом ГРМ и непосредственным впрыском топлива. Провода в зоне разъемов – без жгута, что заставляет опасаться за их долговечность.

Пару турбомотору 1.5 составляет семиступенчатый «мокрый» робот, подкупающий гладкими и расторопными переключениями. Но на парковке трансмиссия напрягала. Когда долго стоишь с заведенным двигателем в режиме паркинга, раз в 3–5 минут машина дергается, будто на старте. Потом привык, но первые пару раз сердце екало…

Ситроеновский турбомотор 1.6 серии PureTech у нас когда-то дефорсировали до 150 «лошадей», однако теперь мощность «импортная» – 175 л. с. Прогресса в динамике, впрочем, не замечаешь. Ускорения уверенные, но не более того: 10,5 с разгона до сотни сложно назвать выдающимся показателем.

Citroen комфортен, но принципиального преимущества перед соперником не наблюдается. Хитрые диагональные пневмоупоры Ситроена – дилерская опция. В базе идет обычная палка. Уплотнитель проложен только сзади. Турбомотор 1.6 серии PureTech снабжен распределенным впрыском. Прежде он отличался растягивающейся к 60 тысячам км цепью, но сейчас эту напасть победили: усовершенствовали звездочки ГРМ, внедрили более выносливую цепь, усилили износостойкость покрытия зеркал цилиндров, модернизировали поршни. Сервисмены знают этот движок хорошо, а расходники и запчасти для него – не дефицит.

Рейлинги Ситроена – произведения искусства! Стеклоомыватели C5 встроены в дворники и не разбрызгивают жидкость почем зря.

Часть динамики крадет восьмиступенчатый автомат Aisin – переключается неторопливо (даже в спортрежиме) и при первой же возможности переходит на ступень выше. И даже с такими настройками С5 расходует больше топлива: 9,5–10 л/100 км. Cityray на пол-литра экономичнее.

Зато автомат не такой нежный, как робот. На пандусе гипермаркета Geely без поддержки системы удержания на подъеме откатывается назад. Citroen же спокойно стартует в горку как ни в чем не бывало. Да и ресурс у автоматов, как правило, повыше, чем у роботов.

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