«Не совсем про комфорт» — чем вам понравится новый GAC за 2,4 млн

Эксперт Виноградов дал оценку китайскому кроссоверу GAC GS3

Недостатка в компактных кроссоверах на нашем рынке нет. Особенно если речь идет о китайских моделях. И все же, даже при такой конкуренции новинка 2024 года GAC GS3 и номинант Гран-при «За рулем» выделяется.

В чем сильные стороны модели? И есть ли серьезные недостатки? Рассказываем обо всех плюсах и минусах кроссовера из Гуанчжоу.

Стиль GAC GS3

Жаловаться на усредненную внешность ГАКу не приходится.

Одной из самых сильных сторон GS3 остается его дизайн. Китайские производители уже приучили нас к дерзким формам и сложной оптике, и GAC развивает эту тему дальше. Его компактный кузов рассекают острые грани. Дополняют картину утопленные дверные ручки.

Такой же «острой» получилась и оптика. Ощущение, что GS3 стал пришельцем из компьютерной игры прошлого, когда такой граненый внешний вид был обусловлен возможностями игровых движков и видеокарт.

В салоне GS3 может быть двуцветная отделка – не только сидений, но и передней панели.

Интерьер выглядит немного спокойнее, но только на фоне внешности. Острые грани, а также интересные переходы есть и тут. Кроме того, отделка салона имеет несколько цветовых решений.

Ручки частично выдвижные. Подобную конструкцию мы наблюдали и раньше. Например, у Jetour Dashing.

Что под капотом GAC GS3

Для GAC GS3 доступен только один двигатель. Это полуторалитровый турбомотор мощностью 170 л.с., работающий вместе с семиступенчатым преселективным роботом. Других моторов и коробок у GS3 нет, что, впрочем, не должно волновать.

Турбомотор GAC GS3 с непосредственным впрыском – единственный вариант. Есть вопросы к ремонтопригодности. Например, чтобы поменять свечи зажигания, придется снимать теплообменник.

Этой связки для компактного и относительно легкого паркетника хватает с лихвой: при полной массе менее полутора тонн энерговооруженность отличная. Да и крутящий момент в 250 Нм доступен уже с 1400 об/мин.

Неудивительно, что GS3 резво срывается с места и дарит отличную динамику. Даже в обычном режиме. А ведь у него есть еще и продвинутый Sport+.

Селектор робота GS3 – это, по сути, небольшой тумблер. Кристалл в корпусе уже становится фирменной чертой GAC.

Не уверен в достоверности технических данных, согласно которым GS3 набирает 100 км/ч быстрее восьми секунд, но в том, что это один из самых динамичных кроссоверов сегмента, сомнений нет.

При этом расход топлива остается в рамках приличия. GS3 спокойно укладывается в средние 8 л на 100 км. Картину немного портит некоторая резкость в настройке акселератора и робота. Особенно в спортивном режиме. Для тех, кто любит размеренную езду, это может быть критично.

Как едет GAC GS3

Дерзкая внешность и резвая силовая установка под стать поведению кроссовера. На извилистой дороге GS3 неплох. Да, у него чувствуется немного перетяжеленная передняя часть, но даже при переборе скорости откровенного сноса нет. Если сравнивать с обноклассниками, то своими повадками GAC GS3 ближе всего к Кулрею от Джили. И он явно интереснее Джолиона или Tiggo 4.

На ровной дороге GAC GS3 чувствует себя уверенно. Как на прямой, так и в поворотах.

Но у такого характера есть и обратная сторона. Даже на мелких стыках GAC GS3 может показаться жестким. Особенно на опциональных 19-дюймовых шинах. Не добавляет комфорта и шумовой фон. Шум во время движения исходит как от днища и колесных арок, так и из моторного отсека.

Самый же главный недостаток GS3 – его скромные внедорожные возможности. И дело не только в том, что привод у GAC – только пердений. Геометрическая проходимость с массивными и низко висящими бамперами оставляет желать лучшего. Да и клиренс в 15 см больше подошел бы легковой модели, а не паркетнику.

Практичность GAC GS3

Место водителя нареканий не вызывает. Особенно понравились удачно скроенные передние сиденья. Несмотря на минимум регулировок, они удобны и отлично распределяют нагрузку.

Для этого класса второй ряд GAC GS3 довольно неплох.

Второй ряд не кажется слишком просторным. Но на фоне некоторых конкурентов он все же удобнее. Это касается не только запаса места, но и самой посадки. Пол в салоне кроссовера абсолютно ровный.

Для задних пассажиров в GAC GS3 есть дефлектор вентиляции.

Багажник, по официальным данным, вмещает 340 л, но реальная цифра вряд ли дотянет до трехсот литров.

При сложенных спинках сидений образуется ровный пол.

Обидно, что здесь нет никаких приятных мелочей наподобие карманов или крюков. Даже шторка или полка не предусмотрены.

В подполье GAC GS3 нашлось место только для узкой докатки.

Микроклимат – не самая сильная сторона GS3. Обогрев есть только у передних сидений и лобового стекла. Водительское кресло в самой дорогой версии оборудовано вентиляцией. Но климат-контроль только однозонный.

Климат-контроль у GAC GS3 однозонный. Управление физическими регуляторами и кнопками удобно.

Сколько стоит GAC GS3

GAC GS3 доступен в пяти комплектациях. Базовая GS с кондиционером, тканевым салоном и аналоговой приборной панелью предлагается за 2 399 000 рублей.

Ассистенты движения у GAC GS3 доступны только для верхней комплектации GL-R.

Самый же дорогой GAC GS3 GL-R с пакетом ассистентов водителя, климат-контролем, спортивным пакетом и прочими системами обойдется в 2,8 миллиона рублей.

То есть, стоимость GAC GS3 сопоставима с ценниками конкурентов. К тому же на фоне этих конкурентов кроссовер заметно выделяется.

Но нужно помнить одно – этот паркетник не совсем про комфорт, а скорее про драйв!

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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