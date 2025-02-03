Хотите европейский кроссовер российской сборки? Есть вариант! Но…

Эксперт Виноградов: Citroen C5 Aircross едет не просто хорошо, а даже вкусно

Citroen C5 Aircross вернулся на наш рынок, причем сборка его происходит в России. Машинокомплекты кроссовера поступают на калужский завод – бывший PSA.

Мы расскажем, может ли этот кроссовер быть достойной альтернативой уже ставшим привычными китайским паркетникам.

Что под капотом Citroen C5 Aircross

Кроссовер оснащается турбированным двигателем 1.6 серии ЕР6FDT мощностью 175 л.с. Приятной новостью является то, что этот мотор уже избавлен от всех недостатков и проблем, которые были присущи ранним двигателям ЕР6.

Честно говоря, я даже удивился, когда увидел 10 секунд в графе времени разгона до 100 км/ч. По ощущениям, С5 едет гораздо веселее, и тягой управлять – одно удовольствие.

Возможностей двигателя и коробки хватает с лихвой – переднеприводный кроссовер ускоряется сочно!

Под стать живому моторчику 1.6 и восьмиступенчатый автомат Aisin модели TF-81. Даже в обычном режиме он бодро перебирает ступени, даря приятное чувство цельности связки с двигателем – то, чего некоторым исконным «китайцам» по-прежнему не хватает.

Еще одним плюсом коробки является то, что она надежная. Правда, при одном условии – нужно регулярно, каждые 60 тысяч км, менять в ней жидкость. Этот автомат очень чувствителен к состоянию масла.

Приятно, что Citroen C5 отличается еще и отличной экономичностью. Даже в городе он легко укладывается в десять литров бензина (АИ-95) на 100 км. На трассе это же расстояние можно проехать на семи литрах.

Как едет Citroen C5 Aircross

Даже жалко, что двигатель выдает только 175 л.с. – шасси Ситроена способно переварить и куда большую мощность. C5 Aircross построен на платформе ЕМР2. А любая модель, созданная на ней, всегда радовала отличным поведением на дороге. И С5 Aircross – не исключение.

Citroen C5 Aircross демонстрирует отменную управляемость на любом покрытии.

Усилитель руля точно знает, как и когда наливать руль тяжестью, даря очень естественную обратную связь. Подвеска Ситроена не грешит кренами и раскачкой.

С5 едет не просто хорошо, а даже вкусно. Он охотно ввинчивается в поворот любой сложности, не стремясь распрямить траекторию. При этом отличное поведение не стало помехой для неплохой плавности хода – автомобиль совершенно не жесткий.

Это, конечно, не классические модели Ситроена эпохи гидропневматической подвески, но Aircross отлично фильтрует мелочевку и неплохо справляется с большими колдобинами. Тут быстрее сдаются низкопрофильные шины, а не подвеска.

Пожалуй, самое точное определение для его шасси – он едет по-взрослому, рождая чувство цельности, которое пока недоступно многим китайским паркетникам.

Салон Citroen C5 Aircross

Сев за руль Ситроена, можно испытать чувство легкой ностальгии по тем автомобилям, при проектировании салона которых ставили на первое место эргономику, а не диагональ экранов и фоновую подсветку где надо и не надо.

Интерьер Citroen C5 Aircross такой же стильный, как и внешность, что не помешало хорошей эргономике и практичности.

Водительское сиденье и руль перемещаются в широких диапазонах, а высоты потолка хватит, чтобы сесть в любом головном уборе. Даже если это цилиндр.

Citroen C5 Aircross порадовал интересной фактурой обивки.

А вот медиасистема на фоне нынешних «китайцев» кажется бедным родственником и воспринимается как кассетный магнитофон. В первую очередь это касается бедного меню с очень скромным набором функций. Хорошо, что сам экран быстро реагирует на прикосновения, а меню интуитивно понятно.

Экран виртуальной приборной панели Citroen C5 Aircross не бликует даже в солнечную погоду. Не все китайские модели могут этим похвастать.

Удобно в салоне Ситроена не только на передних креслах, но на заднем диване, где очень много места. Жаль, что рестайлинг немного сказался на возможностях трансформации салона. Задний диван после обновления сильно упростили, и теперь там не три раздельных кресла, а лишь разделенная в пропорции 40:60 спинка. Тем не менее, сидеть сзади удобно.

Несмотря на упрощение, сидеть в Citroen C5 Aircross сзади будет удобно человеку любого роста.

Много места и в багажнике. Заявленные полтысячи литров сюда вряд ли поместятся, но на фоне соразмерных кроссоверов грузовой отсек Ситроена все равно большой.

При сложенных спинках второго ряда объем багажника Citroen C5 Aircross увеличивается до 1300 литров. Фальшпол можно установить на двух разных уровнях. В подполье есть узкая докатка и дорожный инструмент.

Минусы Citroen C5 Aircross

Один из главных недостатков Ситроена – это его трансмиссия. Хотя он и позиционируется как кроссовер, но это исключительно переднеприводный автомобиль. Ни полного привода, ни выдающейся геометрической проходимости у модели нет. Предел внедорожных способностей Ситроена – это возможность подъехать к бордюру немного ближе, чем на седане.

Citroen C5 Aircross создан для ровных дорог – у модели только передний привод и не самый большой в классе дорожный просвет.

Второй недостаток – это цена.

Citroen C5 Aircross российской сборки доступен в единственной версии Feel 360. Еще летом такой автомобиль стоил 4,3 миллиона рублей, но сейчас C5 Aircross обойдется в 3 899 000 рублей. И если посмотреть на конкурентов из Китая (причем, с полным приводом), то это – дорого. Стоит ли доплаты известный европейский бренд? Решать вам.

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