«Автотор» может запустить сборку машин популярного бренда – как это будет?

Ведомости: Changan планирует собирать свои автомобили на заводе «Автотор»

Компания Changan, входящая в РФ в «большую китайскую четверку» наиболее популярных автомарок из КНР, может начать сборку своих автомобилей на территории России. Changan и «Автотор» договариваются об организации контрактной сборки за заводе российской компании в Калининграде – об этом издание сообщает со ссылкой на два своих источника.

Текущий статус переговоров и предполагаемый модельный ряд пока неизвестны. Заметим, что сейчас Changan представлен в России 12 моделями китайской сборки (седаны, лифтбек, кроссоверы и пикап по цене 1,5-4,5 млн рублей), но собственного производства в РФ у компании пока нет.

Главный редактор «За рулем» рассказал, зачем это нужно китайской компании, каким будет производство и изменятся ли цены на машины при условии российской сборки.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Очевидно, что утилизационный сбор поддавливает китайских производителей, которые не хотят терять долю прибыли и вынуждены включать весь утильсбор в цену автомобилей. А цена уже неподъемная – в сочетании с дорогими кредитными деньгами.

Поэтому некоторые компании думают о размещении сборки в России. Но строить свой завод или покупать простаивающий – это дорого, сложно и, самое главное, долго. Гораздо проще использовать готовые мощности, не принося в Россию свои ноу-хау.

У Чангана уже был российский опыт – автомобили собирали на заводе в Липецкой области до 2019 года. А у «Автотора» – огромный опыт контрактного производителя. Для начала можно наладить простую крупноузловую сборку, а дальше все подскажут объемы и сговорчивость властей.

Если заключить специнвестконтракт и под него получать возмещение части утилизационного сбора под обязательства постепенной локализации производства, может получиться неплохая комбинация. Если автомобили Jetour уже собирают на «Автоторе», то почему нельзя так же делать с Чанганом?

Затем можно перейти на мелкоузловую сборку со сваркой и окраской. Можно производить комплектующие в России – от бамперов (на том же «Автоторе») до сидений и систем выпуска. Но это не сразу и не завтра.

«Автотор» – лишь сборщик. Собрал – отдал машины заказчику. Дальше Changan сам будет реализовывать собранные в Калининграде машины через свою сбытовую сеть. А потребитель обычно и не знает, где собран автомобиль.

Изменятся ли цены? Вовсе не обязательно. Организация сборки – это всегда затраты, которые нужно отбить. Проще привезти сюда готовые машины из Китая, чем возиться со сборкой. Так что падения розничных цен я не жду. Если цены не будут расти — это уже подарок для покупателей.

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Источник: Ведомости, Максим Кадаков