Скидки и правда большие: «кореец» с гарантией 5 лет резко подешевел

В России дилеры продают рамный внедорожник KGM Rexton со скидками

Корейский SsangYong вернулся в Россию под брендом KGM. Сейчас для России автомобили этой марки собирают на заводе в южнокорейском Пхёнтхэке. Но до конца года их станут выпускать на предприятии «Автотор» в Калининграде. Гарантия на машины этой марки составляет пять лет или 100 тыс. км пробега.

Флагман российской линейки корейского бренда в России – рамный внедорожник Rexton с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 225 л. с., 6-ступенчатой АКП и полным приводом.

KGM Rexton

Автомобиль представлен в России в комплектациях Dream и Icon. На эту модель автопроизводитель предлагает прямую выгоду. С ее учетом стоимость внедорожника в начальной комплектации составит 6 190 000 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Autonews.ru