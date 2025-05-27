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Скидки и правда большие: «кореец» с гарантией 5 лет резко подешевел

В России дилеры продают рамный внедорожник KGM Rexton со скидками

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Корейский SsangYong вернулся в Россию под брендом KGM. Сейчас для России автомобили этой марки собирают на заводе в южнокорейском Пхёнтхэке. Но до конца года их станут выпускать на предприятии «Автотор» в Калининграде. Гарантия на машины этой марки составляет пять лет или 100 тыс. км пробега.

Флагман российской линейки корейского бренда в России – рамный внедорожник Rexton с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 225 л. с., 6-ступенчатой АКП и полным приводом.

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KGM Rexton
KGM Rexton

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Автомобиль представлен в России в комплектациях Dream и Icon. На эту модель автопроизводитель предлагает прямую выгоду. С ее учетом стоимость внедорожника в начальной комплектации составит 6 190 000 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:KGM
Количество просмотров 10
27.05.2025 
Фото:KGM
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