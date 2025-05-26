Полный привод, гидроавтомат, фаркоп — испытали новую версию кроссовера

Представлен Jetour T2 в новом исполнении Discovery – детальный обзор и видео

К китайским автопроизводителям можно относиться по-разному. Но нельзя отрицать, что их смелость в экспериментах дала нам машины, которые на прежнем рынке мы не видели.

На что можно было рассчитывать у кроссовера? В лучшем случае на принудительную блокировку муфты привода задних колес. Китайцы же всё чаще ставят заднюю межколесную блокировку – аксессуар из мира серьезных внедорожников. Jetour T2 год назад появился на российском рынке уже с ней.

А еще с брутальной внешностью, по которой его легко принять за рамную модель. Прислушавшись к пожеланиям состоявшихся и потенциальных покупателей, марка выкатила улучшенную комплектацию Discovery.

Jetour T2 Discovery. Цена в России от 4 449 000 ₽. Брутальный Jetour T2 легко можно принять за рамный внедорожник. Яркие акценты на кузове – удачное решение. В палитру входят три традиционных цвета плюс матово‑серый и песочный.

С автоматом

Машины c двумя вариантами автоматизированных коробок нам знакомы давно. Правда, раньше тип трансмиссии зависел от мотора. Чаще всего с простеньким атмосферником работал классический автомат, а с мощным турбомотором – шустрый робот с двумя сцеплениями.

Jetour T2 год продавался с преселективом. Главным приобретением новой комплектации Discovery стала гидромеханическая автоматическая коробка. Двигатель в обоих случаях один и тот же: наддувный двухлитровый на 245 сил. Две коробки при одном моторе – это в диковинку.

LED-фары отлично светят в обоих режимах. Их дополняют редкие ныне отдельные противотуманки.

Коробка не от ZF или Aisin, а собственной разработки. Как водится, не без использования компонентов от глобальных поставщиков: соленоиды японские, пакет фрикционов немецкий. Выпускают агрегат на заводе FAPS, где, в частности, делают и муфты полного привода. Декларируется, что автомат на 9 кг легче аналогов других производителей.

Проверить его в жестких условиях возможности пока не было, но побуксовали и поскользили вдоволь: никаких ошибок на панели не высветилось.

При обычной езде автомат переключает мягко и быстро. Jetour T2 с новой коробкой набирает 100 км/ч за 8,9 с.

Для России Jetour T2 оцинкован полностью за исключением крыши. По нашим замерам, у него щедрый по нынешним временам слой лакокрасочного покрытия – 125–160 мкм. Ручки на капоте – бутафорские. Рейлинги на крыше не менее стильные, зато полностью функциональные. В движении на них рекомендуется грузить не более 100 кг. А вот в статике допускается до 300 кг: можно водрузить палатку и переночевать в ней вдвоем.

Максимальная скорость – 190 км/ч. Хотя ей лучше не увлекаться: машина будто специально спроектирована так, чтобы водитель не превышал. На разрешенных у нас 130 км/ч расход топлива остается адекватным – поедете быстрее, здорово переплатите за бензин.

А еще Jetour с автоматом понравится тем, кто периодически ездит с прицепом. Фаркоп с недавних пор прописан у Т2 в одобрении типа транспортного средства (ОТТС), так что теперь использовать его в качестве тягача можно без заморочек с отдельной легализацией в ГИБДД. Допустимая максимальная масса прицепа стандартная: 750 кг без тормозов и 1600 кг с тормозами.

Металлическая защита силового агрегата и пластиковая под бензобаком входят в штатное оборудование. Днище – без выступающих элементов: съезжать с асфальта можно безбоязненно.

Полный привод

Алгоритм работы полного привода версии Discovery не изменился. Водитель не может по своему усмотрению заблокировать муфту и задний межколесный дифференциал. Всё отдано на откуп электронике. Можно включить соответствующую графику и наблюдать, когда это происходит.

Судя по анимированным картинкам, Jetour блокирует «центр» и задний межколесный дифференциал даже при спокойном трогании с места. Для эффективной реализации тяги двигателя так поступать логично, особенно в российских условиях. Еще бы убрать задержку, с которой в асфальтовых ездовых режимах подключаются задние колеса.

Стоит выбрать один из внедорожных пресетов, и эта особенность исчезает. Плюс активнее используются блокировки. Вне асфальта Jetour T2 дает куда больше уверенности, чем кроссовер с типовым набором функций!

Статус блокировок отображается на анимации в комбинации приборов. На бездорожье можно активировать датчик глубины брода или включить вентиляторы для улучшенного охлаждения. Хрустальный джойстик коробки – одно из отличий версии Discovery. Шайба заведует выбором ездовых режимов.

Не в последнюю очередь это заслуга новой коробки передач. На геометрию тоже грех жаловаться: клиренс 220 мм, глубина преодолеваемого брода до 700 мм, хорошая защита кузова некрашеным пластиком, мощный металл под силовым агрегатом.

Jetour хорош и на асфальте. Шины шириной 255 мм нередко нервно ведут себя в колее, но Т2 такой неприятной особенности не имеет. Напротив, кроссовер похвально стабилен на любой скорости.

Передняя часть салона максимально практичная, с массой мест для мелких вещей, ассортиментом зарядных разъемов и площадкой беспроводной зарядки смартфона.

По запасу энергоемкости подвески он и правда ближе к рамникам, нежели к городским неженкам.

Подрезанный сверху и снизу руль больше подошел бы легковушке со спортивным характером, нежели кроссоверу с внедорожными амбициями. Хотя рулится машина действительно неплохо. Нужно только привыкнуть к заметным кренам, однако стабильность на траектории от них не страдает.

Шумоизоляция на высоте: аналогичный уровень имеют далеко не все «китайцы» даже с премиальными амбициями.

Двигатель с индексом SQRF4J20 уже неплохо знаком российским автолюбителям по другим моделям. В зависимости от исполнения он выдает от 197 до 249 л. с.

Профиль передних сидений позволяет не уставать часами. Пассажиру помогает расслабиться оттоманка, водителю – массажер. Сзади просторно, есть все удобства. Унылым интерьер Джетура не бывает: на выбор есть черно-красный, зелено-оранжевый или светло-бежевый варианты оформления.

У него алюминиевый блок с чугунными гильзами, цепной привод ГРМ и непосредственный впрыск. Ресурс оценивается в 250–300 тысяч км. Степень сжатия сравнительно невысокая – 10,2, но это не повод на постоянной основе заливать допустимый производителем бензин АИ‑92. Я бы перестраховался 95‑м.

Расход, кстати, не зависит от сорта бензина. В смешанном цикле Т2 берет чуть больше 10 л/100 км, что для его размеров и мощности – хороший показатель.

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