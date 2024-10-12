2.0 турбо, робот, 4WD: какой расход у модного кроссовера? Своих денег стоит?

«За рулем» подвел итоги длительного теста полноприводного Jetour T2

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Кроссовер T2 на нашем рынке стал первой моделью Jetour с полным приводом. Вкупе со стильной внешностью а-ля новый Land Rover Defender это явно заинтересовало покупателей. Мы тоже не удержались и взяли в редакционный парк Jetour T2 с двухлитровым турбомотором, семиступенчатым роботом и в максимальной комплектации Expedition.

Недорогой родственник

На данный момент Т2 успел пройти почти 25 тысяч км. Забегая вперед: каких-то проблем пока не было, даже глюков электроники или медиасистемы не отмечено – хотя младший кроссовер Jetour Dashing, который у нас был до этого, продемонстрировал первые сбои даже на меньшем пробеге.

Jetour Т2

Т2 успел пройти два плановых обслуживания, ибо заводской «план» – 10 тысяч км. Стоимость визита к дилеру вполне терпима – 15 тысяч рублей, из которых чуть больше половины требуется на запасные части.

Дилерские центры льют моторное масло Лукойл 0W-20, рекомендаций по конкретному производителю Jetour не дает. А все расходники унифицированы с Chery и стоят недорого. Масляный фильтр обходится в 730 рублей, воздушный и салонный вдвое дороже.

Передняя панель оказалась не только стильной, но и практичной. Есть много отделений и полочек, в том числе и для переднего пассажира.

В автоматическом режиме двухзонный климат-контроль не всегда ведет себя корректно.

Хотя сбоев в работе электроники не было, к настройке некоторых систем есть вопросы. В первую очередь это касается климат-контроля, который в автоматическом режиме в жару не всегда ведет себя адекватно: то истерично дует холодным, то, напротив, неохотно охлаждает салон.

Также раздражает привычка машины бибикать, когда с ключом в кармане закрываешь дверь или багажник при заведенном двигателе. Понятно, что это напоминание, что ключ вне автомобиля. Но стоило сделать эту функцию отключаемой. Иногда сигнал совершенно неуместен, особенно в ночное время во дворе.

Подобные ремешки в подлокотниках передних дверей становятся фирменной чертой Джетура.

Зато нет претензий к логике и удобству включения всего и вся – в отличие от заумного Дашинга. Клавиши и меню расположены там, где их ожидаешь найти. А тот же круиз-контроль включается кнопками на руле, а не селектором коробки передач.

На тыльной стороне двери багажника есть крюки и подстаканники. А в подполье – отличный органайзер. Для полного счастья в багажнике (или на втором ряду) стоило сделать розетку на 220 В.

Робототехника

Двухлитровый двигатель отлично тянет довольно тяжелый паркетник. Могло быть еще лучше, но семиступенчатый робот не всегда оперативно реагирует на акселератор. Впрочем, на фоне младшего Дашинга роботизированная коробка работает уверенно. Особенно на старте – глобальных задержек и вибраций в ползущем режиме нет.

Двухлитровый двигатель позволяет использовать 92‑й бензин. Купить расходники для планового обслуживания – не проблема. Есть не только оригинал, но и заменители.

Турбомотор позволяет заливать 92-й бензин: хорошая новость с нынешними ценами на топливо. Глобальной разницы в расходе между сортами бензина мы не заметили – всё те же десять с небольшим литров на сотню в смешанном режиме. Впрочем, ездить на 92-м регулярно всё же опасаемся – здесь же турбомотор с непосредственным впрыском.

Еще одна особенность вскрылась на скоростной платной трассе. До законных 130 км/ч Т2 ест 10–11 л/100 км. Но начнешь превышать – аппетит растет в геометрической прогрессии. Расплата за брутальные формы кузова?

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