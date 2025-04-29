245 л.с., автомат, клиренс 220 мм – новый кроссовер для бездорожья и дальних путешествий

Эксперты «За рулем» протестировали кроссовер Jetour Т2 в комплектации Discovery

В линейке марки Jetour T-модели позиционируются как внедорожные. У Т2 нет рамы, зато есть ультраредкая для кроссоверов блокировка заднего межколесного дифференциала, датчик глубины брода и функция принудительного включения вентилятора на бездорожье для лучшего охлаждения. Не говоря уже о входящем в базовую комплектацию подключаемом полном приводе.

Jetour T2 выглядит как рамный внедорожник и по своим способностям ненамного ему уступает.

Надежный автомат и отменная геометрия

Комплектация Discovery оснащена классическим 8-ступенчатым автоматом. Коробка выносливая – довести ее до перегрева непросто даже в сложных условиях. Автомат максимально мягко и незаметно перебирает ступени, а в быстродействии не уступает преселективным роботам. Коробка собственной разработки, но не без импортных компонентов – с японскими соленоидами и немецким пакетом фрикционов. Выпускается она на заводе FAPS, где, в частности, делают и муфты полного привода.

В сочетании с двигателем 2.0 турбо мощностью 245 л.с. 8-скоростной автомат обеспечивает Джетуру разгон до сотни за 8,9 секунды. Максимальная скорость достигает 190 км/ч. Расход бензина в смешанном цикле заявлен не выше 9,7 л/100 км. Для машины снаряженной массой около 2 тонн – хороший результат.

У версии Discovery на пятой двери висит полноразмерная запаска. Отсутствие кофра ускоряет процесс замены колеса.

Водитель может выбирать из нескольких асфальтовых и внедорожных ездовых режимов. Заблокировать межосевую муфту и задний межколесный дифференциал вручную нельзя, но электроника грамотно делает это сама. Да и на внедорожные характеристики грех жаловаться: клиренс 220 мм, глубина преодолеваемого брода до 700 мм, хорошая защита кузова некрашеным пластиком и силового агрегата – листом металла. Jetour T2 хорош и на асфальте – у него всеядная подвеска и хорошая шумоизоляция.

Для безопасности и комфорта

Второе и не менее важное приобретение комплектации Discovery – полноразмерное запасное колесо. Для российских условий это лучший вариант. В случае прокола можно спокойно ехать дальше, не заморачиваясь поисками ближайшего шиномонтажа. Есть и менее очевидное преимущество: владелец получает «бесплатно» пятый легкосплавный диск. В случае повреждения одного из основных не нужно будет тратиться.

В новой комплектации Т2 получил массажер для водителя, оттоманку для пассажира и обогрев не только подушки, но и спинки второго ряда.

Для задних пассажиров обогрев появился не только в подушке, но и в спинке. У правого переднего кресла теперь есть выдвижная оттоманка. В сочетании с «авиационными» подголовниками, у которых регулируется боковая поддержка, можно устроить королевское ложе для отдыха. Массажер с восемью пневмокамерами, пятью программами и тремя уровнями интенсивности помогает поддерживать водителя в тонусе, тем самым повышая уровень безопасности.

Из других приобретений новой версии – розетка на 220 В в багажнике, салонное зеркало с автозатемнением, «хрустальный» джойстик коробки передач и система «старт-стоп».

В комплектации Discovery появилась система «старт-стоп», которая поможет немного сэкономить топливо в городском цикле. Салонное зеркало с автозатемнением штука полезная даже при наличии заводской тонировки задних стекол. Как и массажер, это еще одна составляющая активной безопасности. В системе вентиляции установлен салонный фильтр частиц PM 2.5. Ковидные времена прошли, но чистый воздух еще никому не вредил.

Сколько стоит?

Доплата в 200 тысяч рублей, которую просят за новую версию, выглядит оправданной. В прошлом году на Т2 пришлась почти треть продаж марки в России. Комплектация Discovery добавит популярности модели.

Автомат и полноразмерная запаска – это отлично Мало физических клавиш и мелкие огрехи русификации

JETOUR T2 DISCOVERY

Длина / ширина / высота / база 4785 / 2006 / 1880 / 2800 мм

4785 / 2006 / 1880 / 2800 мм Объем багажника 580-1494 л

580-1494 л Снаряженная / полная масса 2017 / 2317 кг

2017 / 2317 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт / 245 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750-4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт / 245 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750-4000 об/мин Время разгона 0-100 км/ч 8,9 с

8,9 с Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 70 л

АИ-95 / 70 л Расход топлива город / трасса / смешанный цикл 12,3 / 8,2 / 9,7 л / 100 км

12,3 / 8,2 / 9,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

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