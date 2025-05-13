Корейские кроссоверы начали продавать в РФ с огромными скидками

«Рэкс Моторс» объявила о прямых скидках на корейские кроссоверы Torres и Korando

Компания «Рэкс Моторс», являющаяся дистрибьютором корейского автомобильного бренда KGM, известного ранее как SsangYong, объявила о больших скидках на кроссоверы Torres и Korando. Прямая скидка на Korando в зависимости от комплектации варьируется в пределах от 510 до 640 тысяч рублей, а на Torres – от 360 до 510 тысяч рублей. Акция действует с 13 по 31 мая и распространяется только на машины 2024 года выпуска.

KGM Torres

Напомним, сборку автомобилей KGM до конца 2025 года планируется начать на калининградском заводе «Автотор», но пока в Россию ввозятся машины южнокорейской сборки. Изначально объявленные в марте 2025 года цены на кроссоверы Korando и Torres составляли от 4,39 млн и 5,15 млн рублей соответственно. А теперь, с учетом скидки и фирменного трейд-ина, Korando можно купить за 3,2 млн рублей, а Torres – за 3,99 рублей.

Кроме этих моделей, в линейку KGM входят компактный кроссовер KGM Tivoli (изначально объявленная цена – 3,59 млн рублей) и внедорожник Rexton, цена которого при запуске бренда в России весной 2025 года составляла 6,79 млн рублей. Машины корейской сборки имеют в РФ пятилетнюю гарантию от производителя. Известно, что при переходе к сборке на «Автоторе» модели пройдут адаптацию к российским условиям: в частности, в оснащении появятся увеличенный бачок для омывающей жидкости и подогрев лобового стекла.

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Источник: Максим Кадаков