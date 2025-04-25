Этот надежный автомат ходит больше 300 000 км — а чего он не любит?

Эксперт Хлебушкин назвал проблемы гидромеханической АКП Aisin AWF8G30

Появившийся в начале 2017 года гидромеханический восьмиступенчатый автомат Aisin AWF8G30 ставился и ставится на множество автомобилей – под индексом TG80 на модели Volvo, под индексом ATN8 – на модели Peugeot, Citroen и Opel, а также под именем AQ300 – на автомобили концерна Volkswagen Group.

Но чаще всего под псевдонимом Direct Shift‑8AT этот агрегат встречается на автомобилях Toyota и Lexus, где он сменил шестиступку U660/U760. Например, седан Toyota Camry восьмого поколения (2017–2024 годы) и кроссовер RAV4 пятого поколения (с 2018 года) с «четверкой» 2.5 имеют версию этой коробки под индексом UB80, рассчитанную на крутящий момент до 280 Н·м. А с более мощными моторами V6 агрегатируется модификация UA80, которая переваривает до 430 Н·м.

Автомат сконструирован по достаточно распространенной двухредукторной схеме Лепеллетье. То есть состоит из последовательно расположенных обычного планетарного механизма и планетарного механизма Равиньо с двумя солнечными шестернями.

Солнечные шестерни

Редукторная часть коробки неприхотлива и практически вечна. Да и в целом ресурс этого автомата составляет более 300 тысяч км. Хотя с моторами V6 коробка может попасть в ремонт и раньше – при агрессивной езде фрикционы в пакетах попросту сгорают .

Гидротрансформатор дополнен многодисковой муфтой для блокировки на всех передачах.

Гидротрансформатор

Механический масляный насос приводится в действие от корпуса гидротрансформатора с помощью цепи – в отличие от коробок Aisin предыдущего поколения с прямым приводом.

Механический масляный насос Механический масляный насос приводится в действие с помощью цепи

Если не обслуживать коробку хотя бы раз в 50–60 тысяч км, первым пострадает дорогой гидроблок , забивающийся продуктами износа фрикционов.

При слишком активной езде изнашивается даже многодисковая блокировка гидротрансформатора , фрикционная взвесь от которой попадает в гидроблок и в первую очередь загрязняет соленоиды. В незапущенных случаях обычно достаточно замены масла и промывки гидроблока.

Гидроблок

Обновление масла производится путем двойной частичной замены или полной замены, которую самостоятельно, без опыта и знания нюансов, лучше не производить. Фильтр тонкой очистки с фетровой «гармошкой» мембраны крепится прямиком к масляному насосу внутри автомата. Так что меняется он только при полной разборке агрегата.

Масляный насос внутри автомата

Для слива отработки нужно вывернуть сначала пробку, а затем пластиковую трубку-дозатор. А еще по прозрачности масла, вытекающего через эту переливную трубку при прогреве выше 45 ºС, оценивают его состояние.

Для слива отработки нужно вывернуть пробку и пластиковую-трубку-дозатор.

Сальники приводных валов редко текут ранее 150 тысяч км, а иной раз способны продержаться и более 200 тысяч.

Сальники приводных валов

Особенность коробки – упрятанные ради компактности в один барабан два пакета фрикционов. Узел с внутренними кольцами для нечетных передач и внешними для четных напоминает пакет двойных сцеплений «мокрого» робота. Важно следить за системой охлаждения с внешним теплообменником – перегрев сильно сокращает ресурс фрикционных колец .

У рассчитанных на больший крутящий момент коробок барабан опирается на роликовый подшипник, у «младших» серий в этом месте просто втулка – оба решения вполне долговечны.

Роликовый подшипник... ... и втулка

Ахиллесова пята, которая способна привести к досрочной разборке коробки? – центральный шариковый подшипник, на который опирается весь внутренний планетарный механизм.

Центральный шариковый подшипник

Он же является одной из основных проблем и у шестиступок U660/U760. Там стальная обойма подшипника фиксируется в корпусе из алюминиевого сплава, и со временем это место посадки расшатывается (обычно после 200 тысяч км и опять же в первую очередь с мотором V6). В запущенном случае от ударных воздействий из-за осевого люфта выкрашиваются иголки упорных подшипников, нанося ущерб шестерням.

У восьмиступенчатой коробки узел исполнен иначе, менее проблемно. Стальная обойма не запрессована в алюминиевый корпус, а напрессована на суппорт. И последствия менее драматичны, и меняется подшипник легко – без необходимости ремонтировать втулкой корпус коробки. По сравнению с шестиступкой, считай, сравнительно легкий испуг, в основном выражающийся гулом.

Несмотря на узкое место в конструкции, в целом восьмиступенчатый Aisin – один из самых надежных и долговечных современных классических автоматов.

Благодарим компанию Промтрансмастер за помощь в подготовке материала.