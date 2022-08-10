Toyota Camry 2011–2018: детальный разбор

Камри седьмого поколения слывет сверхнадежной машиной. Правда это или миф? Проверили!

Седьмое поколение

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Всемирно популярный седан Toyota Camry седьмого поколения (индекс VX50) на американском рынке был представлен летом 2011 года. А уже в ноябре стартовало производство на заводе компании под Санкт-Петербургом — за исключением топовых версий «Престиж+» и «Премиум», которые привозили из Японии. Доступных на других рынках гибридных версий с моторами, работающими по циклу Аткинсона, у наших дилеров не было.

Технически Toyota Camry консервативна и принципиально не изменилась по сравнению с предыдущим поколением XV40, у которого она унаследовала платформу.

Кузов — безальтернативный седан, привод — только передний, подвески и спереди, и сзади — с элементарными стойками MacPherson.

Моторы — только атмосферные, расположены поперечно, причем два из трех поначалу тоже достались от прежней Camry XV40: базовая двухлитровая «четверка» 1AZ-FE (148 л.с.) и топовый V6 объемом 3,5 литра 2GR-FE (249–277 л.с.). Существенно изменивший внешность рестайлинг 2014 года принес новый двухлитровый двигатель 6AR-FSE (150 л.с.) с комбинированным впрыском и оставил в строю самый популярный агрегат 2.5 2AR-FE (181 л.с.).

Коробки передач — только автоматические. В паре с «дорестайлинговым» двухлитровым мотором работает старорежимная четырехступенчатая Aisin U241. Со всеми остальными — шестиступки, Aisin U760/U761 либо более «моментная» Aisin U660 с мотором 3.5.

В 2017 году, за год до окончания карьеры, у Camry случился и второй рестайлинг. Который впрочем, не затронул техническую начинку — еще раз обновилась внешность, добавилась светодиодная головная оптика, а индекс сменился на VX55.

Кузов

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Кузов, окрашенный тонким слоем, — не самое сильное место Camry. Покрытие быстро тускнеет и без защиты пленкой покрывается сколами и царапинами. Особенно страдают кузова у дорестайлинговых машин, чьи капоты из-за «жучков» на передней кромке и проемы багажника из-за зацветших швов нередко перекрашивались еще в гарантийный период.

Через 3–4 года следы коррозии можно обнаружить на крышке багажника, в завальцовках дверей, на стыках передних и задних крыльев с облицовками бамперов. Дверные уплотнители со временем протирают краску в проемах.

Фары у дорестайлинговой версии не только быстро мутнеют, но и теряют светосилу из-за выгорания отражателей ближнего света.

В регионах, где активно используют зимнюю химию, поверхностная коррозия не избегает и днища с лонжеронами.

Со стороны салона пол не гниет, но панель под сиденьем переднего пассажира нужно осматривать внимательно, приподняв ковер: Camry традиционно пользуется повышенным вниманием угонщиков, и могут обнаружиться следы частичной или полной замены панели с VIN-номером, либо установки накладки с поддельной маркировкой.

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К рестайлингу 2014 года внесли изменения в технологию окраски, улучшили обработку швов и задних колесных арок, но хромовое покрытие внешнего декора продолжило слабо держаться за пластик, лакокрасочное покрытие осталось тонким, металл под ним — прежним.

Следить за состоянием кузова Camry нужно внимательно, оперативно подкрашивая сколы. И лучше установить брызговики — без них краска на порогах и внизу боковин заднего бампера за несколько лет может полностью стереться.

С оборудованием кузова особых проблем нет. Разве что ограничители дверей начинают заметно терять хватку всего через 50–70 тысяч км. Зато механизмы дверных замков и стеклоподъемников могут служить десятилетиями. А встречающееся складывание наружных зеркал с разной скоростью, что заметно по не одновременно выключающимся моторчикам, — не поломка, а конструктивная особенность.

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