Как купить самосвал в пару кликов: продажа грузовиков тоже уходит в онлайн

Андрей Горн: Рынок спецтехники быстро движется в сторону цифровизации процессов

Продажа гигантских самосвалов и комбайнов через интернет – уже не фантастика, а реальность. Насколько перспективно это направление и как устроен процесс покупки тяжелой спецтехники онлайн?

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков обсудил это с коммерческим директором Авито Спецтехника Андреем Горном в Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2025», которая прошла с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– Что такое спецтехника в вашем понимании?

– Спецтехника для нас – это прежде всего три фокусные категории: коммерческий транспорт, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника.

– То есть это может быть грейдер, экскаватор или просто грузовик?

– Совершенно верно. И даже, может быть, какая-то сеялка, вилочный погрузчик, трактор или комбайн.

– А что сейчас происходит с этой техникой? Есть какие-то движения? Объемы продаж растут?

– Тектонические сдвиги начались в 2022 году, когда сильно поменялся ландшафт. Нас покинули европейские производители, и вместо них пришли производители из Китая. Сейчас они занимают большую часть рынка, но наши российские производители и компании из Беларуси стараются составить им конкуренцию. "Китайцы" все равно занимают от 35 до 50% рынка и продолжают наращивать свою долю.

– То есть чуть больше трети – это импорт, а остальное – Россия и Беларусь?

– Да. Но если говорить про сегмент тягачей, то там первенство у китайских партнеров. КАМАЗ пока в этом сегменте закрывает от 35 до 40%.

– На вашей платформе представлена и новая техника, и техника «с наработкой». Вы так аккуратно б/у называете?

– «Техника с наработкой» – так просят называть профессионалы рынка. Мы и сами раньше называли «бывшая в употреблении» или «с пробегом», но нас несколько раз поправили, поэтому мы приняли решение называть так, как принято на рынке.

– Как новую спецтехнику можно выставить на технологичной платформе Авито, и чтобы ее кто-то купил?

– Сейчас в России и в мире тренд на цифровизацию и на быстрый, достоверный поиск информации. Пользователи хотят найти технику, утрированно говоря, в интернете, в одном месте. Естественно, первым ресурсом выбора становимся мы. У нас представлена большая часть техники, которая продается в РФ. Когда ты в одном месте выбираешь, смотришь цену, характеристики, состояние – это удобно. Можно связаться с продавцом, уточнить детали и уже переходить к сделке.

Второе удобство: в отличие от легковых автомобилей, которые часто продаются за наличные, более 80% спецтехники и комтранса приобретается в лизинг. А лизинговые сделки уже давно оцифрованы. Благодаря этому мы тестируем процесс, который позволяет купить спецтехнику онлайн на Авито, где лизинговый договор заключается между поставщиком, лизинговой компанией и покупателем.

– Фактически, вы в несколько кликов можете сделку совершить? Все на вашей платформе?

– Да, это первый шаг – платформа выбора. И учитывая спрос на достоверную информацию, пользователи охотно начинают пользоваться этим инструментом.

Самое важное в такой технике – ее состояние. Наличие и цена вторичны. Если состояние не соответствует ожиданиям, ты дальше не пойдешь. Для Авито Спецтехники ключевая задача – создать прозрачный процесс. Для этого мы применяем систему проверок: и продавцов, и техники. Продавцы должны загрузить всю документацию (ЭПТС или ПСМ). Это проверяется по базам данных. Часть из «Автотеки» мы используем для тех типов техники, где есть VIN-номер. По технике с паспортами самоходных машин проверка пока не полностью автоматизирована, но у нас есть партнер «Рососмтор», который позволяет проверять технику на местах.

Есть интерфейс в приложении, где продавец обязан технику заснять, показать серийные номера, сделать фотографии в нужных ракурсах. Всё это загружается в наши системы и проверяется на соответствие базам данных производителей. Физически не получится комбайн 1989 года выдать за комбайн 2005-го – данные не сойдутся.

Второй этап – углубленный инструментальный осмотр. Мы выяснили, что в России не так много сервисов, способных это обеспечить. Наша задача – дать возможность покупателям, которые хотят детально проверить состояние, приобрести эту услугу. Мы экспериментируем, кто будет за это платить: продавец (если он хочет бейдж «Проверенная техника») или покупатель (если ему, как при автоподборе, нужно проверить конкретную машину перед покупкой).

– Выходит, в каждом крупном регионе будут люди или компании, которые смогут выполнять такую функцию?

– Это федеральные партнеры, которые занимаются оценкой состояния и стоимости техники для лизинговых и крупных ресурсодобывающих компаний.

– Как процесс продажи спецтехники может измениться в ближайшие годы?

– Рынок комтранса и спецтехники традиционно консервативен и отстает от рынка легковых автомобилей на несколько лет. Однако игнорировать цифровизацию уже невозможно – рынку необходимо наверстать упущенное. Мы уверены, что в ближайшее время существенная часть продаж переместится на онлайн-платформы, и можно будет приобрести технику в лизинг онлайн и получить ее в другом регионе без личного присутствия.