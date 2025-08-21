Российские подшипники для АВТОВАЗа: когда своя продукция заменит импортную?

Сергей Ненадкевич: Качественные китайские подшипники на наш рынок не попадают

Несмотря на объективные трудности, в России появляются производства критически важных автокомплектующих, таких как подшипники.

О вызовах, с которыми сталкивается отрасль: проблеме низкокачественных китайских поставок, сложностях выхода на конвейер и о том, как отличить надежную деталь от опасной подделки на маркетплейсах, главный редактор медиаресурса «За рулем» Максим Кадаков поговорил с генеральным директором ЗАП №1 Сергеем Ненадкевичем.

Разговор состоялся в Открытой студии «За рулем» на выставке ИнтерАвтоМеханика, которая проходит с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– Всех интересует ситуация с производством комплектующих в России. Ведь распространено мнение, что мы теперь все везем по импорту.

– Ситуация меняется. Да, у нас в стране сохранились подшипниковые заводы, даже новые – небольшие – построили. Но для автомобилей пока производится примерно 25% от потребности. Мы, ЗАП №1 (Завод автомобильных подшипников №1), как раз делаем ступичные подшипники для массового сегмента – для переднеприводных Lada, для Нивы 4×4. Есть еще производства в Вологде и на Волжском заводе, бывшем 15-м ГПЗ.

– Ваш завод в Дубне – это сборочное производство?

– Нет, не сборочное. Мы выполняем полный цикл шлифовки всех поверхностей колец на современном оборудовании. Это самая ответственная операция – именно от прецизионной шлифовки зависит ресурс подшипника. То есть заготовка – это, конечно, важно и обязательно контролируется. Но следующий этап – это шлифовка, и если шлифовка некачественная, не в соответствии с требованиями, то подшипник ходить не будет.

Мы делаем особый акцент на дорожках качения, для этого у нас установлены суперфинишные станки для зеркального качества.

– А комплектующие откуда? Тоже импорт?

– В основном, конечно, Китай. Заготовительное производство в России сейчас отсутствует. Наша задача – построить сеть заводов, чтобы создать рынок для производства своих заготовок. Оборудование для этого у нас уже заказано.

– Вы поставляете свою продукцию на конвейер, например, на АВТОВАЗ?

– Пока нет – мы работаем на вторичный рынок. С АВТОВАЗом диалог идет, но там сейчас устанавливают китайские подшипники. И у них регулярно проходят рекламационные кампании по этим подшипникам. Нам, честно говоря, это на руку, потому что открывает для нас возможности. Но вазовцы прямо говорят: если мы хотим стать их поставщиком, то должны помочь с локализацией, а значит, полностью соответствовать требованиям. А поскольку у нас, например, тела качения китайского, а не российского производства, мы этим требованиям не соответствуем. Поэтому серьезного разговора о сотрудничестве пока не получается.

– А в чем проблема с китайскими подшипниками? Они же дешевые и их много.

– Дело в том, что качественная китайская продукция на наш рынок не попадает. Передовые китайские предприятия законтрактованы мировыми брендами на годы вперед. Нашим же покупателям сначала показывают эти ультрасовременные заводы, а потом заказы размещают «за углом» – на третьестепенных предприятиях, продукция которых и идет к нам, в том числе на конвейер. При массовом производстве обеспечить стопроцентный входной контроль невозможно, отсюда и брак.

– Что вы посоветуете рядовому автовладельцу, который хочет купить хороший подшипник? Как не нарваться на подделку?

– Во-первых, есть мы – наш бренд ЗАП №1. Мы представлены в крупных сетях, на «Озоне», Wildberries, в Exist, Autodoc. Но хочу предостеречь: на маркетплейсах огромное количество подделок. Если вы видите ступичный подшипник «оригинал» для Renault за тысячу рублей – это стопроцентная подделка. Его везут через «Садовод» без пошлин и НДС. Такой подшипник пройдет неделю-две, а потом развалится. Надписи SKF или made in France ничего не значат.

– А оригинальные шведские или немецкие подшипники еще можно купить?

– Это грустная тема. Подшипники – продукция двойного назначения, и их поставки в Россию запрещены санкциями. Те, что доезжают через третьи страны, стоят безумных денег. Если наш качественный подшипник оценивается в рознице в полторы-две тысячи, то шведский будет уже 6-8 тысяч.

– Какой ресурс у вашей продукции и планы производства?

– Мы даем гарантию на 40 тысяч км пробега, но стремимся к 60-70 тысячам. Выпускаем уже более 20 типоразмеров подшипников. Мы построили завод с нуля, чтобы делать качественный продукт, за который не стыдно, который с гордостью можно было бы экспортировать. Заказано дополнительное оборудование, чтобы удвоить мощности. Наша цель – развиваться и открывать заводы №2, №3, чтобы окончательно закрыть этот рынок для некачественного товара.

– Значит, все-таки есть в России производства, которыми можно гордиться, и запчасти, которые можно без опаски покупать! Я искренне желаю вам успехов – чтобы второе производство открылось, а там, глядишь, и третье, и четвертое. Чтобы создали тот самый масштаб, который заинтересует наших автогигантов!